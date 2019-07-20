2019-07-20T08:44:00+03:00
Общество

+46 по Цельсию: Жара во Франции побила все исторические рекорды страны

На юге страны столбик термометра показал +46 градусов
Мария ИГНАТЬЕВА
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Температура воздуха во Франции побила все рекорды страныТемпература воздуха во Франции побила все рекорды страныФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Аномальная жара во Франции продолжает бить рекорды и заставляет сочувствовать местным жителям. Накануне синоптики зафиксировали самую высокую температуру, которая когда-либо отмечалась в стране. В Верарге городе южного департамента Эро, столбик термометра в июне поднимался до +46 градусов.

Однако до этого, эксперты прогнозировали, что выше 45,9 градусов температура воздуха не поднимется. Такая жара должна была прийти в другой южный город - Галларг-ле-Монтюе, сообщает метеорологическая служба страны Meteo France.

Сейчас во Франции, относительно предыдущих температурных режимов, похолодало - от +18 до +29 по стране. С начала следующей недели там ожидается максимум +30...+35 °C в северной половине и +35...+39 °C на юго-западе и в центрально-восточной части.

Синоптики ранее сообщали, что такую высокую температуру принесли порывы ветра из Сахары. В Европе от жары даже умирали люди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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