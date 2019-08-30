Ольга Орлова назвала причину своего одиночества

Ольга Орлова тщательно оберегает свою личную жизнь от постороннего глаза. Блог певицы пестрит фотографиями и селфи, на которых эффектная блондинка обычно позирует одна или с собаками. И ни малейшего намека на присутствие мужчины в жизни артистки. Поклонники постоянно расспрашивают любимицу о том, когда же она отправится под венец, но Ольга всегда уходит от ответа. Однако на этот раз она сама завела разговор о взаимоотношениях с противоположным полом и поделилась с поклонниками, почему все еще не создала семью.

"Хочу обсудить с вами вопрос «скуки» в отношениях. Мои подруги уже смеются надо мной, потому что самая частая причина, когда мои ухажеры переходят в ранг просто приятелей - «мне с ним скучно»", - обратилась к подписчикам Ольга Орлова.

olgaorlova1311 Хочу обсудить с вами вопрос скуки в отношениях

Она отметила, что для нее очень важен определенный драйв в отношениях. В противном случае 41-летняя женщина теряет интерес. "Я уже думаю, может, я сумасшедшая? Для вас это важно или со мной что-то не так?", - спросила артистка фолловеров.

Поклонники поддержали ведущую шоу "Дом-2": "Очень важно, чтобы было комфортно вместе: комфортно говорить и комфортно молчать... Скука - это не комфорт, это раздражающий фактор", "Мужиков просто скучных находите, вот и все", "Вы не встретили свою настоящую любовь", "Может, у вас просто завышены запросы? В вашем крике души везде только - я хочу, я жду, я и снова я. Если женщине на самом деле одиноко, то она будет искать мужчину для жизни с лозунгом - я хочу, чтобы мы были счастливы, нам было комфортно вместе, мы шли рука об руку. У вас нет этого, значит вам этого просто не надо, вам и с собаками вполне комфортно живется", "С возрастом будет все скучнее и скучнее".

Напомним, Ольга Орлова в 2001 году родила сына Артема от бизнесмена Александра Карманова. В 2004 году Ольга и Александр развелись. С декабря 2004-го у певицы был роман с продюсером Ренатом Давлетьяровым. Несколько лет пара прожила в гражданском браке, но вскоре рассталась. А в 2010 году у бывшей солистки "Блестящих" начались отношения с другим бизнесменом по имени Петр. Но никаких подробностей ушлым папарацци так и не удалось разузнать.