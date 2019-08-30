21деньбезнарушений: итоги челленджа

Мы призывали передвигаться по дорогам без нарушений, выкладывать на своих страницах в соцсетях отчетные фото и видео, получать призы. Почему 21 день? Потому что одно из мнений в психологии гласит: любая новая привычка, как и отвыкание от старой, формируется у человека за 21 день. Мы уверены в том, что, проведя #21деньбезнарушений, многие из вас сформировали важную привычку к безопасному вождению и однозначному пониманию знаков ограничения скорости!

Ведь безопасное вождение сегодня – это мировой тренд здоровой и экологичной жизни.

Челлендж #21деньбезнарушений активно поддержали известные люди, в том числе 15 российских звезд, среди которых Антон и Виктория Макарские, Валерия, Жасмин и многие другие.

Всего в челлендже приняли участие больше 250 человек. Мы уверены, что он помог многим водителям сформировать и укрепить полезную привычку не нарушать правила дорожного движения и однозначно понимать дорожные знаки ограничения скорости. Надеемся, что после челленджа #21деньбезнарушений все больше людей будут соблюдать ПДД, и на дорогах нашей страны от Калининграда до Владивостока станет безопаснее. Однозначно!

Финалисты челленджа #21деньбезнарушений стали:

1) Артур Гайнетдинов https://vk.com/mr4i4ik

2) Анна Торбина https://vk.com/id62174828

3) Диана Рай https://vk.com/dianarai

4) Михаил Фомин https://vk.com/itogiit

5) Альберт Лихоманов https://vk.com/id231695124

6) Анастасия Романова https://vk.com/id356141687

7) Лена Миронова https://vk.com/mironovafashion

8) Амина Валиахметова https://vk.com/wall119458801_3054

9) Юрий Ерохин https://vk.com/ezk36

10) Николай Черный https://vk.com/ib0000021

11) Владимир Николаев https://vk.com/vnikolaev80

12) Федосеева Юлия (@fedoskin03)

13) Анжелика Романенко https://vk.com/id43848228

14) Владимир Максимов https://vk.com/nexmd

15) Вячеслав Петров https://vk.com/slavap_spb

16) Дамир Маракаев https://vk.com/id533201837

17) Kathrine Panova https://vk.com/kathrine_panova

18) Юрий Иванов https://vk.com/id191483618

19) Илья Клоркин https://vk.com/iliily

20) Юлия Мейсон https://vk.com/juliamayson91

21) Диана Самойленко https://vk.com/id340704835

2 сентября узнаем кто станет счастливым обладателем смартфона, фирменной футболки и авто аксессуаров.

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