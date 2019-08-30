2019-08-30T21:11:43+03:00
Однозначно понимай знаки

#21деньбезнарушений: итоги челленджа

С 31 июля по 30 августа «Комсомолка» совместно с Госавтоинспекцией России и экспертным центром «Движение без опасности» запустили по всей стране челлендж #21деньбезнарушений
Поделиться:
Изменить размер текста:

Мы призывали передвигаться по дорогам без нарушений, выкладывать на своих страницах в соцсетях отчетные фото и видео, получать призы. Почему 21 день? Потому что одно из мнений в психологии гласит: любая новая привычка, как и отвыкание от старой, формируется у человека за 21 день. Мы уверены в том, что, проведя #21деньбезнарушений, многие из вас сформировали важную привычку к безопасному вождению и однозначному пониманию знаков ограничения скорости!

Ведь безопасное вождение сегодня – это мировой тренд здоровой и экологичной жизни.

Челлендж #21деньбезнарушений активно поддержали известные люди, в том числе 15 российских звезд, среди которых Антон и Виктория Макарские, Валерия, Жасмин и многие другие.

Всего в челлендже приняли участие больше 250 человек. Мы уверены, что он помог многим водителям сформировать и укрепить полезную привычку не нарушать правила дорожного движения и однозначно понимать дорожные знаки ограничения скорости. Надеемся, что после челленджа #21деньбезнарушений все больше людей будут соблюдать ПДД, и на дорогах нашей страны от Калининграда до Владивостока станет безопаснее. Однозначно!

Финалисты челленджа #21деньбезнарушений стали:

1) Артур Гайнетдинов https://vk.com/mr4i4ik

2) Анна Торбина https://vk.com/id62174828

3) Диана Рай https://vk.com/dianarai

4) Михаил Фомин https://vk.com/itogiit

5) Альберт Лихоманов https://vk.com/id231695124

6) Анастасия Романова https://vk.com/id356141687

7) Лена Миронова https://vk.com/mironovafashion

8) Амина Валиахметова https://vk.com/wall119458801_3054

9) Юрий Ерохин https://vk.com/ezk36

10) Николай Черный https://vk.com/ib0000021

11) Владимир Николаев https://vk.com/vnikolaev80

12) Федосеева Юлия (@fedoskin03)

13) Анжелика Романенко https://vk.com/id43848228

14) Владимир Максимов https://vk.com/nexmd

15) Вячеслав Петров https://vk.com/slavap_spb

16) Дамир Маракаев https://vk.com/id533201837

17) Kathrine Panova https://vk.com/kathrine_panova

18) Юрий Иванов https://vk.com/id191483618

19) Илья Клоркин https://vk.com/iliily

20) Юлия Мейсон https://vk.com/juliamayson91

21) Диана Самойленко https://vk.com/id340704835

2 сентября узнаем кто станет счастливым обладателем смартфона, фирменной футболки и авто аксессуаров.

Следите за нашей страничкой в социальных сетях!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Ограничения, которые однозначно сделают вашу жизнь лучше!
«Все хорошо, что в меру», - говорил великий врач Гиппократ. Однако как часто мы игнорируем эту истину, когда речь идет о чем-нибудь очень приятном – о занятиях спортом или автомобильных прогулках по вечернему городу «с ветерком»
Шаманы республики Тыва призывают россиян соблюдать правила дорожного движения
8 августа официально стартовала социальная кампания «Однозначно», которая призывает всех участников дорожного движения однозначно понимать дорожные знаки и соблюдать скоростной режим, указанный на них
Новости 24
"Может молотком стукнуть?": Космонавты с трудом включили робота "Федора"
В Москве собака покусала восьмимесячного ребенка
В Самаре турнир по стритболу стал рекордным по количеству участников
Умер Ханс Раусинг - создатель корпорации Tetra Pak
Расписанный Бэнкси грузовик продадут на аукционе в Великобритании
МИД РФ выразил озабоченность ситуацией на границе Грузии и Южной Осетии
Украина потребовала переименовать российскую модификацию Ан-124
Глава Южной Осетии пообещал не допустить войны с Грузией
В Москве в пункте обмена валюты у мужчины украли сумку со 140 млн рублей
Медведев сообщил о продлении программы расселения ветхого жилья
Запущенный с Плесецка спутник взят на управление Космическими войсками РФ
Законопроект о понятии «коррупционное правонарушение» внесен в Госlуму
Более 150 мигрантов прорвались в Испанию через границу с Марокко
Трамп предложил General Motors вернуть свои заводы из Китая в США
На Кипре задержана россиянка, организовавшая смертельный ритуал
Предпринимателей могут освободить от штрафов за первые проступки
В российских школах предлагают учить стрельбе из оружия
Ракета-носитель «Рокот» стартовала с Плесецка
Болгарию охватили лесные пожары