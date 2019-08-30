#21деньбезнарушений: итоги челленджа
Мы призывали передвигаться по дорогам без нарушений, выкладывать на своих страницах в соцсетях отчетные фото и видео, получать призы. Почему 21 день? Потому что одно из мнений в психологии гласит: любая новая привычка, как и отвыкание от старой, формируется у человека за 21 день. Мы уверены в том, что, проведя #21деньбезнарушений, многие из вас сформировали важную привычку к безопасному вождению и однозначному пониманию знаков ограничения скорости!
Ведь безопасное вождение сегодня – это мировой тренд здоровой и экологичной жизни.
Челлендж #21деньбезнарушений активно поддержали известные люди, в том числе 15 российских звезд, среди которых Антон и Виктория Макарские, Валерия, Жасмин и многие другие.
Всего в челлендже приняли участие больше 250 человек. Мы уверены, что он помог многим водителям сформировать и укрепить полезную привычку не нарушать правила дорожного движения и однозначно понимать дорожные знаки ограничения скорости. Надеемся, что после челленджа #21деньбезнарушений все больше людей будут соблюдать ПДД, и на дорогах нашей страны от Калининграда до Владивостока станет безопаснее. Однозначно!
Финалисты челленджа #21деньбезнарушений стали:
1) Артур Гайнетдинов https://vk.com/mr4i4ik
2) Анна Торбина https://vk.com/id62174828
3) Диана Рай https://vk.com/dianarai
4) Михаил Фомин https://vk.com/itogiit
5) Альберт Лихоманов https://vk.com/id231695124
6) Анастасия Романова https://vk.com/id356141687
7) Лена Миронова https://vk.com/mironovafashion
8) Амина Валиахметова https://vk.com/wall119458801_3054
9) Юрий Ерохин https://vk.com/ezk36
10) Николай Черный https://vk.com/ib0000021
11) Владимир Николаев https://vk.com/vnikolaev80
12) Федосеева Юлия (@fedoskin03)
13) Анжелика Романенко https://vk.com/id43848228
14) Владимир Максимов https://vk.com/nexmd
15) Вячеслав Петров https://vk.com/slavap_spb
16) Дамир Маракаев https://vk.com/id533201837
17) Kathrine Panova https://vk.com/kathrine_panova
18) Юрий Иванов https://vk.com/id191483618
19) Илья Клоркин https://vk.com/iliily
20) Юлия Мейсон https://vk.com/juliamayson91
21) Диана Самойленко https://vk.com/id340704835
2 сентября узнаем кто станет счастливым обладателем смартфона, фирменной футболки и авто аксессуаров.
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ИСТОЧНИК KP.RU