2019-08-31T18:50:22+03:00
Трагедия Беслана

15 лет со дня трагедии в Беслане: Бывшие заложники рассказали о трех днях «между жизнью и смертью»

Документальный фильм «Беслан. Жизнь за ангелов» подготовила съемочная группа RTD [видео]
Юлия САЛЬНИКОВА
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15 лет назад терористы захватили заложников в школе № 1 Беслана15 лет назад терористы захватили заложников в школе № 1 БесланаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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После трагедии 2004 года День знаний невозможно воспринимать просто как один из праздничных дней в календаре. Жизнь тысячи семей Беслана изменилась в этот первый сентябрьский день. Вооруженные боевики вошли в город и взяли в заложники 1127 человек – учителей, родителей и детей, которые пришли на Первый звонок.

Три дня людей удерживали в здании школы № 1. Запертые в спортзале без еды и воды, изнывающие от жары, люди теряли сознание, их не выпускали из помещения. Брать школу штурмом решили, когда в спортзале начали раздаваться выстрелы и хлопки – террористы заминировали здание. В ходе спецоперации погибли 334 человека. Из них 186 – дети. Страшные кадры, снятые во время освобождения до сих пор вызывают шок и слезы у людей, не только тех, кто был свидетелем этих событий.

Съемочная группа РТД встретилась с освобождёнными заложниками и узнала, как сложилась их жизнь, какими они запомнили те три дня, проведенные в школе № 1.

-Мы разыскали одного из офицеров спецнзаза, который участвовал в их спасении и вместе с участниками событий вернулась в школу №1, чтобы вспомнить три дня между жизнью и смертью, - рассказали журналисты.

Увидеть фильм «Беслан. Жизнь за ангелов» можно в эфире RTД.

Трейлер фильма Беслан. Жизнь за ангелов .

ИСТОЧНИК KP.RU

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