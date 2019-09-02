Бывшего директора ЦУМа со скандалом выселили из особняка на Рублевке

В марте Даниил Берг, бывший креативный директор московского ЦУМа снял коттедж на Рублевке, в деревне Дунино Одинцовского района. Деревня Дунино - одно из элитных мест на Рублевке, где стоимость домов достигает 200 млн. рублей.

Жить одному в большом доме Даниилу было скучно и он пригласил составить ему компанию своих товарищей: фотографа Олега Ерошина и модель Кристину Патрахину вместе с ее девушкой Ириной.

Большой и веселой компанией друзья жили в подмосковном особняке почти полгода, однако, в начале лета у арендаторов начался конфликт с хозяином коттеджа - Андреем Годзинским, который в свое время был известным бизнесменом и крупным финансистом.

Как рассказали правоохранителям сами жильцы, сперва владелец дома стал писать арендаторам на электронную почту и в мессенджеры различные оскорбления и ругательства, а в конце июня перешел в "активное наступление" - заварил отдельные ворота в дом, которыми пользовали Даниил и его соседи.

Даниил Берг, Олег Ерошин, Кристина Патрахина и Ирина Маузер.Фото: Instagram.com

"С каждым днем ситуация обострялась. Дом, который снял обратившийся в полицию 47-летний Даниил Берг, располагается на участке недалеко от дома хозяев. На территорию было два въезда - хозяйский и гостевой, для арендаторов. В июне хозяин коттеджа Андрей Годзинский заварил гостевые ворота и буквально перекрыл арендаторам доступ к дому. Даниилу и его соседям пришлось несколько месяцев каждый раз проситься пройти в арендуемый ими дом через хозяйские ворота." - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

Хозяин дома стал грозить арендаторам поставить на въезде на территорию отдельное КПП, на котором въезжающим каждый раз придется предъявлять паспорта и предоставлять охране к досмотру свои автомобили. Со слов арендаторов, Андрей Годзинский всячески упрекал их в нарушениях правил проживания, однако сам никогда не откликался на просьбы жильцов о плохом состоянии дома, который нуждается в своевременном ремонте.

К августу и арендаторы и хозяин дома перешли от ругани к написанию встречных заявлений в полицию. Хозяин дома Андрей обращался к правоохранителям с заявлением на черный автомобиль Cadillac, который пытается проникнуть на его территорию. При выяснении, оказалось, что Cadillac принадлежит Даниилу Бергу, который, в свою очередь, жаловался в полицию на действия хозяина дома, который грубо нарушает условия договора аренды.

Закончилось все скандалом. Даниил с соседями решили съехать из злополучного дома и уже отправились собирать вещи, когда оказалось, что теперь доступ в дом им совсем закрыт - Андрей запретил им заходить на его участок. Переговорщиков пришлось выписывать из местного отдела полиции. Только участковый смог убедить Андрея Годзинского пустить в особняк хотя бы одного из жильцов - Даниила Берга, чтобы тот собрал вещи всей компании и они смогли распрощаться, что арендаторы в срочном порядке и сделали.

"Даниле Бергу пришлось одному возиться с вещами, других жильцов Годзинский наотрез отказался пускать. Благо хоть позволил воспользоваться услугами грузчиков. Ребята съехали достаточно оперативно, однако история на этом не закончилась - Годзинский отказался возвращать жильцам порядка 140 тыс. руб. залога." - рассказал KP.RU источник, знакомый с ситуацией

После того, как компания покинула злополучный особняк, выяснилось, что в конфликтную ситуацию с Годзинским они попали не первые: ранее хозяин дома точно так же выжил предыдущих жильцов. Выгнанные арендаторы во главе с Даниилом Бергом решают вопрос о том, чтобы подать коллективный иск в суд на бывшего арендодателя.

Даниил Берг работал креативным директором московского ЦУМа, а после - запустил собственный бренд. Даниил был учеником и другом недавно почившей Аллы Вербер - вице-президента компании Mercury, фэшн-директора ЦУМа, одной из самых влиятельных женщин в индустрии моды.