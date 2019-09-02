Накопительные пенсии могут быть выплачены одним махом

Пенсионеры, имеющие право на накопительную пенсию, могут получить ее всю сразу, а не растягивать по месяцам в течение всей оставшейся жизни. Такой проект прорабатывается в Пенсионном фонде. Когда эта мера будет введена, да и будет ли, в пресс-службе ПФР сказать «Комсомолке» затруднились. Не смогли там и сообщить детали проекта.

- Часть пенсионеров и сейчас получает свою накопительную часть сразу, - пояснил «КП» президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Константин Угрюмов. - Это выходящие на заслуженный отдых мужчины с 1953 по 1967 г. рождения и женщины с 1957 по 1967 г. рождения. За них взносы вносились только 2 года, поэтому у них накопления небольшие.

Получить свою накопительную пенсию сразу они могут, если ее размер не превышает 5% от суммы всей пенсии, которую получает человек, уточняет РБК. Поскольку средняя пенсия составляет сейчас 14135 руб., то 5% — это примерно 700 руб.

Если сумма выше, то она выплачивается человеку пожизненно, но поскольку срок дожития составляет 252 месяца, в расчете на месяц получаются крохи.

В новом проекте предлагается назначать накопительную пенсию лишь тем пенсионерам, у кого она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера. На 2019 год этот минимум составляет 8846 руб. (20% от этой суммы — 1770 руб.).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С 1 апреля в России на 2% повышаются социальные пенсии

"Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2019 года социальных пенсий в размере 1,02", - говорится в постановлении правительства, подписанном премьером Дмитрием Медведевым. (подробности)