«Да, мы развелись»: Андрей Григорьев-Апполонов подтвердил расставание с женой

Вот уже несколько месяцев в звездной тусовке обсуждают расставание Андрея Григорьева-Апполонова с женой Машей (девичья фамилия — Банкова). Слухи о разводе пошли, когда супругу рыжего «Иванушки» все чаще стали замечать на матчах баскетбольного клуба «Химки». Оказалось, Марию интересует не столько красивая игра, сколько 28-летний форвард Андрей Зубков. Похоже, со спортсменом, который младше ее на шесть лет, у Григорьевой-Апполоновой все серьезно — она уже познакомила баскетболиста с двумя детьми от «Иванушки» - 15-летним Ваней и 11-летним Артемом, и на несколько недель улетела с избранником в романтичное путешествие по Америке.

Сам певец лишь однажды, еще весной, высказался о расставании.

- Машу люблю, как в первый день, и буду всеми силами пытаться сохранить этот брак, - заявлял тогда Рыжий.

Однако, все усилия оказались тщетны — в начале августа Мария официально подала на развод. Иск должны были рассматривать 10 сентября, но видимо, заседание уже состоялось. «Комсомольская правда» дозвонилась Григорьеву-Апполонову.

- О! Все, мы развелись. Без комментариев, спасибо! - свернул разговор певец, еще даже не услышав вопроса.

Его экс-супруга, которая несмотря на разницу во времени, сразу взяла трубку, в общении с прессой оказалась также немногословна.

- Извините, я сейчас за границей, мне неудобно разговаривать, - коротко ответила kp.ru Мария.

Как пара будет делить совместное имущество и с кем после развода остались дети, пока неизвестно.

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