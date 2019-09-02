Вассерман рассказал Кудрявцевой о борьбе с опухолью

Анатолий Вассерман известен не только как математик, публицист и интеллектуал. На первом курсе института 50 лет назад он дал обет целомудрия и с тех пор ни разу его не нарушил.

На днях главный девственник России впервые откровенно рассказал о своей борьбе с опухолью.

В 2004 году Анатолий Вассерман попал в онкологический диспансер. Врачи поставили ему диагноз "липома". Опухоль удалили, но болезнь не отступила. В Москве журналист решился еще на несколько операций. "Я несколько раз бывал в Одесском онкологическом диспансере. Мне вырезали несколько жировиков, сосудистую опухоль. Даже при мелкой травме она начинает кровоточить. Некоторые из жировиков могли превратиться в злокачественные опухоли. Но в носу одна сосудистая опухоль осталась", - признался Анатолий Вассерман в программе "Секрет на миллион".

Раскрыл он Лере Кудрявцевой и свои интимные тайны. В студии интеллектуал признался, что "Камасутру" он зачитал до дыр, а дома у него большая коллекция фильмов для взрослых. Ведущая передачи тут же начала убеждать гостя сразу после записи попробовать секс. Вассерман отказался. Но заявил, что среди его знакомых есть женщина, с которой он хотел бы интимной близости. Но только в мечтах.

В этом году исполнилось 50 лет с того дня, когда Вассерман дал обещание однокурснику никогда не спать с женщинами. "В моем нынешнем возрасте легко. Раньше было тяжеловато", - заявил интеллектуал.

Анатолий живет один. Помогает ему по хозяйству художница Елена Бойченко. "К сожалению, уходом за моим домом Елена зарабатывает больше, чем на продаже своих картин. Обычно она приходит по три раза в неделю, чтобы приготовить еды на несколько дней. Я ей плачу 100 тысяч рублей в месяц. Если у меня кто-то гостит из родных и близких, она появляется ежедневно, поскольку ухаживать в этом случае нужно не только за мной", - поделился телеведущий.

Также Анатолий признался, что дома он ходит голым. "К приходу гостей я чаще всего успеваю надеть только плавки. Читаю, работаю и ем тоже голышом", - заключил Анатолий Вассерман.