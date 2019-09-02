«Не комментируем эту тему»: продюсер Розенбаума отказалась говорить об операции артиста

Информация о том, что 67-летний Александр Розенбаум перенес сложную операцию и находится в реанимации одной из столичных больниц, появилась в СМИ утром 2 сентября. Состояние тяжелое — вот единственная подробность о здоровье артиста.

Представители певца, которым дозвонилась «Комсомольская правда», в один голос отказались говорить о его здоровье, не подтверждая, но и не опровергая новости.

- Нам дано указание не комментировать, - ответили «КП» по рабочему телефону артиста.

- Извините, не обсуждаем эту тему, - также отказалась от комментариев продюсер певца Белла Купсина.

Слухи об онкологическом заболевании Розенбаума ходят с прошлого лета. Тогда в одном из интервью Иосиф Кобзон, который и сам долгие годы сражался с тяжелой болезнью, признался, что рекомендовал Александру Яковлевичу своих врачей.

- Я рекомендовал многим клинику на Каширке, где регулярно прохожу обследование. Буйнова, Розенбаума лечили там. Крутого осматривали, - рассказал Кобзон. - Я призываю всех как можно чаще проходить обследование. Это заболевание, которое не терпит самодеятельности.

Между тем, еще два дня назад Розенбаум чувствовал себя отлично. 31 августа он вместе с группой «Сплин» и другими артистами выступал на Дворцовой площади Санкт-Петербурга в рамках благотворительного проекта «Будь с городом». Розенбаум выглядел полным сил и с удовольствием фотографировался с поклонниками.