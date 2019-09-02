2019-09-02T15:37:30+03:00
Звезды

«Операция плановая, угрозы для жизни нет»: появились подробности госпитализации Александра Розенбаума

Продюсер артиста подтвердила «КП», что певец находится в больнице
Алена МАРТЫНОВА
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Александр Розенбаум прошел плановую операциюАлександр Розенбаум прошел плановую операциюФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Беспокойство поклонников 67-летнего Александра Розенбаума не было безосновательным: слухи об операции и последующем переводе в палату реанимации оказались правдой. Об этом «Комсомольской правде» рассказала продюсер певца Белла Купсина.

- Операция была запланирована и необходима, - рассказала Купсина kp.ru. - С ним все в порядке, угрозы для жизни и здоровья нет. Извините, больше не могу говорить — у меня по пятьдесят звонков в минуту.

Напомним, последний раз артист появлялся на публике в субботу — Розенбаум выступал в Питере на благотворительном фестивале «Будь с городом». С врио губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым он спел песню «Город над вольной Невой», а после выступления с удовольствием фотографировался с поклонниками и раздавал автографы.

Александр Розенбаум на концерте Будь с городом в Петербурге 31 августа 2019 года.

Не исключено, что операция связана с онкологическим заболеванием, на которое в прошлом году намекнул друг артиста Иосиф Кобзон. Однако сам Александр Яковлевич всегда отрицал слухи о раке.

- Хочу успокоить своих поклонников: жив, здоров, прекрасно себя чувствую. Ни о какой онкологии и речи быть не может. Тьфу-тьфу-тьфу, - сообщил Розенбаум прошлым летом в своем Инстаграме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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