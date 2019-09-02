Что ищут ученые и спецслужбы в лунной пыли

Часть 1

Напомним: американские спецслужбы развернули охоту за кусочками лунного грунта, по разным причинам оказавшиеся у простых граждан. Несколько экс-владельцев лунных сувениров даже подали в суд, требуя возвращения пыли и камешков. В поисках объяснения этому мы раскопали историю голландского коллекционера Акселя Эммермана, пытавшегося купить лунный грунт, но сдавшего продавцов ФБР. И написали ему: что бы он стал делать с камнями? Письмо осталось без ответа. Жаль, но что ж, предположим сами. Область интересов Эммермана – свечение минералов под воздействием ультрафиолета и других жестких излучений. Область очень интересная.

Пахнет порохом

То, что лунный грунт какой-то странный, астронавты заметили сразу. Армстронг вспоминает: едва вернулись на корабль и сняли скафандры, в воздухе запахло как бы порохом. А астронавт Харрисон Шмит заболел чем-то вроде сенной лихорадки. Нормальных методов изучения грунта тогда не существовало. Поэтому в НАСА ставили довольно жестокие по нынешним меркам эксперименты. Например, толкли грунт в пыль, смешивали с физраствором и вводили все это в вену животным. Или высаживали в лунный грунт земные растения. По официальной информации, животные ничего не заметили, а растения даже пуще прежнего росли. Опыты свернули.

Харрисон Шмит заболел чем-то вроде сенной лихорадкиФото: GLOBAL LOOK PRESS

Но недавно исследователи принялись всматриваться в грунт, используя – вы догадались – ту самую методику, которой занимается Эммерман, свечение пород под воздействием жесткого излучения. И тут-то камешки раскрылись во всей красе.

Оказалось, что «почва» Луны очень активна. Она как бы ждет, чтобы сцепиться с живыми клетками и их убить. Живые клетки, опыленные лунным грунтом, погибали (и это написано на сайте НАСА, а не у конспирологов каких-то!) Люди, которым предстоит жить на Луне, скорее всего, не смогут дышать, потому что от пыли не убережешься, сказано в исследовании. Но почему пыль так активна к живому? Ведь ничего живого на Луне вроде бы никогда не было?

Как сказать… Недавно в одном специализированном журнале была опубликована неприметная статья, из которой потрясенная общественность (если бы она читала такие журналы) узнала, что в лунном грунте полно аминокислот. Стоп, так ведь это кирпичики жизни, как говорят биологи? Если есть кирпичики, может, есть и здание?

А российские исследователи, работая с грунтом, который привез Луноход, лет десять назад напечатали статью о том, что образцы обладают необычными наносвойствами. Все вроде сходится. Лунные породы, говорят исследователи, находятся в особом, активном, в том числе биологически активном, состоянии. И нашпигнованы аминокислотами. Вопрос: не собирался ли Эммерман изучить именно это своими ультрафиолетовыми лампами? Тогда упорство НАСА понятно. Он мог бы извлечь из камней информацию, которую разглашать пока не хотят.

Российские исследователи, работая с грунтом, который привез Луноход, лет десять назад напечатали статью о том, что образцы обладают необычными наносвойствамиФото: ТАСС

Шар, полный жизни

Поставим вопрос ребром, а не нашпигована ли Луна активными и «злыми» бактериями? Первый ответ вроде бы «нет», уж очень там неуютно. Аминокислоты находят и в метеоритах. «Кирпичики жизни» образуются в результате обычных химических процессов. А вот, чтобы стать жизнью, нужны условия. Но не исключено, что они на Луне есть.

Главные враги жизни на Луне – адский холод ночью и удушающий жар днем. Но уже на глубине несколько метров колебания температуры сглаживаются, лунный грунт обладает крайне низкой теплопроводностью. Там, в расщелинах и впадинах, есть кое-что еще намного более интересное.

А именно - Луна геологически активна. Как установили ученые еще в 1940-х годах, из ее недр периодически извергаются некие газы. Жизнь на Земле тоже родилась возле вулканов. А вода? Как стало понятно несколько лет назад, и ее на Луне, в виде льда, более чем достаточно.

Бактериям не страшен мороз, рассуждает палеонтолог Антон Ульяхин, правда, жару они не любят. Воздух им не нужен – они его сами производят. Не помешал бы солнечный свет, но можно и без него. Глубинные лунные вулканы дополняют картину. Считается, что жизнь на Земле могла зародиться возле подводных вулканов, так называемых «черных курильщиков». Бактериям, конечно, надо что-то есть, но они крайне неприхотливы и могут извлекать питательные вещества из чего угодно. Есть ли на Луне сера, спросил нас Ульяхин, ее бактерии особенно любят? Мы почитали, что пишут астрономы, и ответили – серы полно. В таком случае, никаких проблем! Луна выглядит ненамного суровее, чем ранняя Земля.

Луна геологически активна. Как установили ученые еще в 1940-х годах, из ее недр периодически извергаются некие газыФото: GLOBAL LOOK PRESS

Теоретически в таком предположении нет ничего абсурдного, согласен астроном Виталий Ромейко, хотя нет и прямых подтверждений. До космической эры проблемой занимался русский астроном Гавриил Тихов, правда, на примере Марса. Он создал целую науку, астроботанику. Тихов нарыл много чего интересного. Но, когда полетели в космос, растений и животных на том же Марсе не увидели. И тему как бы смели со стола. При этом парадоксы и факты, добытые Тиховым, остались без объяснения, сетует Ромейко.

Свет мог бы пролить астроном Алексей Архипов – автор этих строк несколько лет переписывался с этим удивительным человеком. Архипов работал в Радиоастрономическом институте в Харькове и защитил диссертацию о том, что Луна полна жизни. О диссертации тепло отзывался российский астрофизик Николай Кардашев, скончавшийся на днях. Но Архипов… исчез. Ученый эмигрировал то ли в Австрию, то ли в Италию, рассказали корреспонденту «КП» в институте. Мы нашли социальные сети Архипова – после 2015 года ни единой записи. Над чем и на кого работает этот астроном, никто не знает.

Нас ждет война бактерий?

Недавно в Сети появился странный фильм «Аполлон 18». Официально 18-й миссии на Луну не было. Была! – уверяют авторы фильма. Лента, говорят они, сделана из видео, снятых в ходе секретной миссии. Подлинники – на сайте, который, впрочем, кто-то заблокировал буквально на следующий день после премьеры картины.

Фильм поначалу кажется скучным, но не смотрите его на ночь! По сюжету, астронавты прилуняются, и неожиданно обнаруживают русский корабль, космонавты мертвы. Что их убило? Вскоре из недр Луны начинают вылезать монструозные существа. Хьюстон бессилен, все погибают, миссию засекречивают.

Главные враги жизни на Луне – адский холод ночью и удушающий жар днемФото: GLOBAL LOOK PRESS

Идея, будто в недрах Луны кто-то живет, мягко говоря, не нова. Великий астроном Иоганн Кеплер написал среди прочего очень странное сочинение под названием «Сон», в котором описаны лунные животные, обитающие в расщелинах, где их не тревожат зной и холод. Сочинение изобилует потрясающими для XVII века сведениями о лунной физике. Вот только никаких животных на Луне вроде бы нет. Или есть? Кто знает, может, именно сейчас израильские специалисты наблюдают, как земные тихоходки сражаются с лунными тварями на якобы погибшем зонде «Берешит».

КОММЕНТАРИЙ

Пусть инопланетяне нас боятся!

Андрей Журавлев, доктор биологических наук, профессор МГУ:

«Идея о лунной жизни не такая уж крамольная: ещё Герберт Уэллс лунную экосистему неплохо смоделировал. Так что вероятность появления там жизни существовала. Мы ещё далеко не всё про Землю знаем, и каждый год новых микробов находят то глубоко в недрах, то подо льдами Антарктиды, то в древних солях, где изолированные популяции прожили десятки миллионов лет.

Правда, все эти сообщества вторичны: их предки когда-то появились и долгое время существовали в "нормальных" условиях. И в этом – загвоздка. Во-первых, для первого появления должен был существовать постоянный источник энергии (солнечный свет или поступление ионов, необходимых для запуска реакций синтеза белков и аминокислот, из различных вулканических источников – типа чёрных и белых курильщиков). Во-вторых, академик Георгий Александрович Заварзин показал на примере самых разных современных бактериальных сообществ, что какой-либо один-единственный вид бактерий не может существовать без других: одни члены бактериального сообщества должны помогать ему получать необходимую энергетическую и пищевую подпитку, а другие – поглощать произведенные вещества и перерабатывать их в исходные элементы. Иначе все жизненно важные процессы быстро завершаются, и сообщество гибнет.

Hе нашпигована ли Луна активными и «злыми» бактериями?Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Встречи же с инопланетными бактериями можно не опасаться: у нас своя бактериальная защита намного прочнее (лишь каждая десятая клетка в нашем теле – собственно человеческая, остальные – бактерии и некоторые другие микроорганизмы). "Инопланетян" быстро и с удовольствием просто съедят».

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