2019-09-02T17:30:53+03:00
Звезды

И пусть вас разорвeт от зависти: 64-летняя Ирина Хакамада нарядилась в микро-шорты

Глядя на снимки телеведущей, трудно поверить, что она давно на пенсии
Ольга ЛИБГАРДТ
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Ирина Хакамада активно ведет свой блог. Она публикует фото и видео, которые бурно обсуждают ее самые преданные поклонникиИрина Хакамада активно ведет свой блог. Она публикует фото и видео, которые бурно обсуждают ее самые преданные поклонникиФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Ирина Хакамада в свои 64 года по-прежнему бодра и молода. Глядя на снимки телеведущей, трудно поверить, что она давно на пенсии. Женщина путешествует по свету и предстает в экстравагантных нарядах, которым может позавидовать даже Любовь Успенская.

Ирина Хакамада активно ведет свой блог. Она публикует фото и видео, которые бурно обсуждают ее самые преданные поклонники. Так, телеведущая выложила ролик из поездки в штат Невада. На днях там проходило знаменитое арт-событие Burning Man. На него съезжаются художники, певцы, музыканты и танцоры со всего мира.

Главное правило фестиваля - самовыражение без границ. Гостьей события стала и Ирина Хакамада. По такому случаю она нарядилась в микро-шорты и ковбойские сапоги. Довершали импозантный образ лохматый полушубок и широкополая шляпа, надетая поверх шарфа. Ирина задорно пританцовывала и выглядела как школьница.

Поклонники смелый образ пенсионерки оценили, оставив ей кучу комплиментов. "Ирина волшебная в шляпе", "Женщина-мечта", "Такая фигура. Выглядите просто супер", "Вы видели эти ноги!", "Ирина, супер, пример для подражания", "Не думай о возрасте, живи в кайф", - не скрывают эмоций интернет-активисты.

Напомним, Ирина Хакамада была замужем четыре раза. Сейчас она в разводе и подробностями личной жизни не делится. От разных союзов у нее есть сын Даниил и дочь Мария.

ИСТОЧНИК KP.RU

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