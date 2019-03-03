СЕГОДНЯ 13:58 2019-03-03T14:05:42+03:00

На юге Москвы вспыхнул пожар на судне Фото: скрин с видео

В экстренных службах отметили, что из-за сильного ветра существует угроза распространения огня на соседние корабли

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В Южном административном округе Москвы загорелось судно. На данный момент к месту происшествия выехали 25 пожарных машин.

- Загорелось судно на юге Москвы. К месту следуют 25 пожарных расчетов и многоцелевой пожарно-спасательный корабль МЧС "Полковник Чернышев, - отметили в экстренных службах.

Площадь возгорания составляет около 200 квадратных метров. Из-за сильного ветра существует угроза распространения огня на соседние корабли. Информации о пострадавших не поступало.

Происшествие произошло на территории Московского судостроительного завода, расположенного по адресу: ул. Речников, 7. Пожару был присвоен номер категории сложности 1-бис, сообщает "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в феврале в Москве в ТЦ "Лефортово" из-за пожара эвакуировали 500 человек. Дело в том, что на подземной парковке загорелся один из автомобилей. Также внутри самого ТЦ наблюдалось задымление.

ИСТОЧНИК KP.RU