2019-03-03T14:05:42+03:00
Происшествия

На юге Москвы вспыхнул пожар на судне

В экстренных службах отметили, что из-за сильного ветра существует угроза распространения огня на соседние корабли
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
На юге Москвы вспыхнул пожар на суднеНа юге Москвы вспыхнул пожар на суднеФото: скрин с видео
Изменить размер текста:

В Южном административном округе Москвы загорелось судно. На данный момент к месту происшествия выехали 25 пожарных машин.

- Загорелось судно на юге Москвы. К месту следуют 25 пожарных расчетов и многоцелевой пожарно-спасательный корабль МЧС "Полковник Чернышев, - отметили в экстренных службах.

Площадь возгорания составляет около 200 квадратных метров. Из-за сильного ветра существует угроза распространения огня на соседние корабли. Информации о пострадавших не поступало.

Происшествие произошло на территории Московского судостроительного завода, расположенного по адресу: ул. Речников, 7. Пожару был присвоен номер категории сложности 1-бис, сообщает "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в феврале в Москве в ТЦ "Лефортово" из-за пожара эвакуировали 500 человек. Дело в том, что на подземной парковке загорелся один из автомобилей. Также внутри самого ТЦ наблюдалось задымление.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Американский корабль Crew Dragon компании SpaceX пристыковался к МКС
В Южной Калифорнии на берег выбросило двухметровую рыбу, которую раньше никто не видел
Минздрав назвал самые распространённые у россиян психические расстройства
Лавров заявил о полном уничтожении «Исламского государства»*
Во Львове снесли Монумент Славы советским воинам, погибшим в годы войны
Стивен Спилберг хочет запретить выдвигать фильмы Netflix на "Оскар"
В Гетеборге в массовой драке участвовали около 100 человек
Россия за сутки зафиксировала семь нарушений перемирия в Сирии
Лавров заявил, что "сделка века" США по палестино-израильскому конфликту выглядит неприемлемой для палестинцев
СМИ назвали возможную причину досрочного завершения саммита США и КНДР
В Раде назвали способ возвращения Донбасса
В Москве в районе поселка Новые Ватутинки автомобиль влетел в павильон с шаурмой
Актер Серебряков ответил на обвинения в русофобии
Гуаидо пообещал вернуться в Венесуэлу в начале следующей недели
Сирийские курды будут настаивать на внесении изменений в конституцию страны
Радио BBC убрало из эфира песни Майкла Джексона из-за обвинений в педофилии
В Эстонии пройдут парламентские выборы
Украине пригрозили отменой безвизового режима с Евросоюзом
Валерия отреагировала на критику интернет-пользователей из-за ее заявления про Зеленского
США и Южная Корея проведут военные учения 4 – 12 марта
В столице Черногории прошел массовый митинг протеста
В Швеции произошла массовая драка с участием 90 человек
Трамп убежден в своей победе на следующих президентских выборах
США и Южная Корея решили прекратить совместные военные учения