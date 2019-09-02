Владимир Веленгурин, фотокор «КП» о трагедии Беслана: Труднее всего было снимать детей, мертвых детей. Это - настоящий ужас

15 лет назад, 1 сентября 2004-го, террористы захватили школу № 1 в Беслане (Северная Осетия). В результате теракта погибли и позднее скончались от ранений 334 человека, в том числе - 186 детей...

Мы публикуем не только снимки, на которых запечатлены те страшные события, но и - комментарии автора этих фотографий.

Беслан. Сентябрь 2004 годФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Володя, снова вот увидел в соцсетях твои снимки, где - весь этот ужасный размах трагедии Беслана...

- Я не любитель выкладывать в сети свои снимки. Но тут просто - годовщина таких событий, что - оставаться равнодушным к ним нельзя. И эти снимки должны видеть многие люди, чтобы больше такого не повторилось.

Беслан. Сентябрь 2004 годФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Ты когда прибыл в Беслан?

- Я прибыл в Беслан вместе с нашими журналистами Александром Коцем и Дмитрием Стешиным. Мы вылетели из Москвы в Краснодар. Это было в ночь с 1 на 2 сентября. Оттуда машиной добрались до Беслана. 2 сентября утром я был там. Еще до штурма.

- Сколько в твоем архиве этого ужаса?

- Много есть вариантов. К сожалению, оперативная работа для газеты не позволяет делать ещё больше снимков. Я не считал, сколько их у меня.

Беслан. Сентябрь 2004 годФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Я мог бы сделать больше, но мне надо было срочно передавать съемку в газету. А интернета там практически не было. Надо было где-то искать. Это отнимало много времени. Поэтому, может быть, лучшие снимки я не сделал.

- Ну, не скромничай... Первые снимки когда сделал?

- Я и до штурма снимал. Мы с разных сторон пытались подойти к школе. Нашли место, где можно было залезть на дом, и оттуда - просто панорама школы открывалась. Вид через железную дорогу... Пустая территория, достаточно мирный вид был. Ничего не говорила о том, что школа захвачена боевиками.

Беслан. Сентябрь 2004 годФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Дима и Саша, когда начался штурм, спасали детей. Ты тоже был в гуще этих страшных событий?

- В гуще. Но - совсем в другом месте. Я пытался пробраться к школе различными путями. Потому что туда не пускали. Приходилось - тайными тропами, дворами…

Беслан. Сентябрь 2004 годФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Как тебе удалось эти ужасные снимки сделать? Ты находился рядом со спецназовцами?

- Я пробрался в школьный двор достаточно легко. Там, в основном, я видел местных жителей, которые были с «калашниковыми», со снайперскими винтовками, с берданками. Были и спецназовцы. Но местных мужиков - намного больше. И они принимали участие в тушении пожара, в выносе раненых и погибших.

Беслан. Сентябрь 2004 годФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Там пронзительные снимки раненых и погибших детей. Это была самая тяжелая съемка?

- Да, она очень тяжелая. Это ужасная съемка. Снимал не только погибших, но и их близких, родственников - когда проводили опознание.

На Кавказе горе умножается в десятки раз. Эти эмоции до сих пор у меня в голове остались.

Тела погибших накрывали полиэтиленом. Потому что было достаточно тепло. Запах был просто ужасный.

Беслан. Сентябрь 2004 годФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Это дети, которые погибли во второй день?

- Насколько я знаю, дети погибли, в основном, почти одновременно, когда горела крыша. Она рухнула.

... Что я при всём при этом испытывал? Когда работаешь в горячей точке, и в руках у тебя - фотоаппарат, ты стараешься отстраниться от эмоций и переживаний. Иначе ничего не сможешь сделать. Я работал, как робот. Отстранился от таких эмоций и тупо нажимал на затвор фотоаппарата, чтобы эти снимки остались для истории.

А вообще, конечно, труднее всего было снимать детей, мертвых детей. Это настоящий ужас.

Беслан. Сентябрь 2004 годФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Ты присутствовал на стадионе в Грозном, когда был взорван Ахмад-Хаджи Кадыров, был во многих горячих точках. Если говорить о событиях Беслана, они какое место занимают в твоей фотожурналистской судьбе?

- Трагедия людей - везде страшная. Война – это ужасная вещь. По-человечески она не должна восприниматься, здравый смысл не воспринимает войну.

Беслан, конечно, жуткая история. Но для меня это - одна из многих историй, в которых я участвовал...

Беслан. Сентябрь 2004 годФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Беслан. Сентябрь 2004 годФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Беслан. Сентябрь 2004 годФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Беслан. Сентябрь 2004 годФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Беслан. Сентябрь 2004 годФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Беслан. Сентябрь 2004 годФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Беслан. Сентябрь 2004 годФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Беслан. Сентябрь 2004 годФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Беслан. Сентябрь 2004 годФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Беслан. Сентябрь 2004 годФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Беслан. Сентябрь 2004 годФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Беслан. Сентябрь 2004 годФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Беслан. Сентябрь 2004 годФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Беслан. Сентябрь 2004 годФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Беслан. Сентябрь 2004 годФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Беслан. Сентябрь 2004 годФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Беслан. Сентябрь 2004 годФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Беслан. Сентябрь 2004 годФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Беслан. Сентябрь 2004 годФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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