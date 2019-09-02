2019-09-02T18:27:15+03:00
Звезды

Бывшую жену Андрея Григорьева-Апполонова поздравляют с беременностью от молодого баскетболиста

Экс-супруга певца рассказала о разводе в своём Инстаграме
Алена МАРТЫНОВА
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Мария не скрывала, что счастлива с новым избранникомМария не скрывала, что счастлива с новым избранникомФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Мария Григорьева-Апполонова, 17 лет прожившая в браке с солистом “Иванушек International” и родившая ему двоих сыновей, подтвердила расставание с артистом.

- Прошу уважать мою жизнь, поэтому пишу один-единственный пост на эту тему. Да, действительно, мы с Андреем разводимся (так бывает, люди разводятся), - написала Маша на своей странице в Инстаграме. - Это наше общее решение. Я ему очень благодарна за годы совместной жизни и за наших прекрасных детей. Мы навсегда с ним родные и уважающие друг друга люди. Он очень хороший, добрый человек, который делает многих людей счастливыми и несет в себе радость и позитив. Я искренне желаю ему счастья.

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Добрый день! Я очень прошу уважать мою личную жизнь!!!
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Между тем, это сообщение - скорее формальность. О том, что пара решила пожить отдельно, стало известно ещё несколько месяцев назад. Кроме того, Мария не скрывала, что счастлива с новым избранником - 28-летним баскетболистом Андреем Зубковым, который моложе ее на шесть лет.

По иронии судьбы, уже вторая жена уходит от Рыжего «Иванушки» к баскетболисту. Его первая гражданская супруга Мария Лопатова в 2001 году вышла замуж за Андрея Кириленко, который сейчас возглавляет Российскую федерацию баскетбола. Более того, говорят, именно Лопатова и познакомила вторую жену Григорьева-Апполонова с Зубковым.

В своём Инстаграме спортсмен регулярно публикует фото любимой женщины, с которой сейчас проводит время в Америке. На последней фотографии Зубкова Мария позирует в свободной толстовке, из-за чего подписчики баскетболиста сделали вывод о ее интересном положении.

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Улыбайтесь - это всех раздражает ! #летолето #горыгоры #рядом #близкоблизко
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- Маша беременна, какое счастье, - пишут в комментариях. - Поздравляем самую красивую пару!

Однако, друзья, к которым обратилась «КП», эту информацию не подтвердили и не опровергли.

- Это их личная жизнь, пусть все расскажут сами, - кратко пояснил знакомый пары.

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Мы как чёрное и белое - только я белое , а ты чёрное #иньянь # #
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ИСТОЧНИК KP.RU

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