Бывшую жену Андрея Григорьева-Апполонова поздравляют с беременностью от молодого баскетболиста

Мария Григорьева-Апполонова, 17 лет прожившая в браке с солистом “Иванушек International” и родившая ему двоих сыновей, подтвердила расставание с артистом.

- Прошу уважать мою жизнь, поэтому пишу один-единственный пост на эту тему. Да, действительно, мы с Андреем разводимся (так бывает, люди разводятся), - написала Маша на своей странице в Инстаграме. - Это наше общее решение. Я ему очень благодарна за годы совместной жизни и за наших прекрасных детей. Мы навсегда с ним родные и уважающие друг друга люди. Он очень хороший, добрый человек, который делает многих людей счастливыми и несет в себе радость и позитив. Я искренне желаю ему счастья.

masha.g.a Добрый день! Я очень прошу уважать мою личную жизнь!!!

Между тем, это сообщение - скорее формальность. О том, что пара решила пожить отдельно, стало известно ещё несколько месяцев назад. Кроме того, Мария не скрывала, что счастлива с новым избранником - 28-летним баскетболистом Андреем Зубковым, который моложе ее на шесть лет.

По иронии судьбы, уже вторая жена уходит от Рыжего «Иванушки» к баскетболисту. Его первая гражданская супруга Мария Лопатова в 2001 году вышла замуж за Андрея Кириленко, который сейчас возглавляет Российскую федерацию баскетбола. Более того, говорят, именно Лопатова и познакомила вторую жену Григорьева-Апполонова с Зубковым.

В своём Инстаграме спортсмен регулярно публикует фото любимой женщины, с которой сейчас проводит время в Америке. На последней фотографии Зубкова Мария позирует в свободной толстовке, из-за чего подписчики баскетболиста сделали вывод о ее интересном положении.

k1x1k Улыбайтесь - это всех раздражает ! #летолето #горыгоры #рядом #близкоблизко

- Маша беременна, какое счастье, - пишут в комментариях. - Поздравляем самую красивую пару!

Однако, друзья, к которым обратилась «КП», эту информацию не подтвердили и не опровергли.

- Это их личная жизнь, пусть все расскажут сами, - кратко пояснил знакомый пары.