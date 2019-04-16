2019-04-16T18:07:22+03:00
Звезды

От рыжего из "Иванушек" ушла жена

Марину Банкова ушла от певца к баскетболисту Андрею Зубкову
Ольга ЛИБГАРДТ
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Андрей Григорьев-Аполлонов с супругой Мариной в 2015 году.Андрей Григорьев-Аполлонов с супругой Мариной в 2015 году.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Рыженький из "Иванушек" переживает непростые времена. По слухам, спустя 17 лет совместной жизни от Андрея Григорьева-Апполонова ушла жена Марина Банкова.

48-летний солист "Иванушки International" и его супруга больше не живут вместе. Они расстались полгода назад. Причиной стал 27-летний игрок баскетбольного клуба "Химки" Андрей Зубков.

У спортсмена есть свой дом в Куркино. Как пишет "СтарХит", якобы Маша забрала детей и переехала к Зубкову. Дом находится неподалеку от бывшего семейного гнезда Григорьевых-Апполоновых, поэтому 11-летнему Артемию и 15-летнему Ивану не пришлось менять школу. Дети увлекаются хоккеем. Младший играет за ЦСКА, поэтому Марина часто проводит свободное время на спортивных мероприятиях.

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Андрей Григорьев-Апполонов с женой Мариной Банковой и сыновьями
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Пока Андрей Григорьев-Апполонова и Марина Банкова скрывают расставание. По слухам, они готовятся к разводу. Свой день рождения Марина отметила без мужа, в окружении подруг. Не было популярного исполнителя и на дне рождения их младшего сына в конце марта.

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27-летний игрок баскетбольного клуба "Химки" Андрей Зубков
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Последние несколько лет в жизни Андрея Григорьева-Апполонова было много трагических событий. Летом 2017-го неожиданно скончался солист "Иванушек" Олег Яковлев,. А спустя месяц от бронхиальной астмы умерла сестра артиста Юлия.

К слову, первая жена певца оставила исполнителя ради баскетболиста. Мария Лопатова сейчас счастлива с Андреем Кириленко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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