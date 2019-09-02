Премия к старости: Десятки тысяч россиян смогут забрать сбережения из Пенсионного фонда

Пенсионный фонд России предлагает выдавать людям пенсию разом, а не «размазывать» эту сумму на много месяцев. Правда, речь идет только о накопительной части.

Нововведение, если оно будет принято, коснется в первую очередь тем, кому до заслуженного отдыха уже рукой подать.

- Накопительные пенсии есть у мужчин 1953-1966 годов рождения и у женщин 1957-1966 годов рождения включительно, - объяснили «КП» в ПФР. - Этим людям с 2002 по 2004 годы включительно уплачивались страховые взносы на накопительную пенсию, независимо от того писали они какие-либо заявления или нет.

В 2005 пенсионное законодательство в очередной раз изменили, и отчисления прекратились. Взносы составляли всего 2% от зарплаты, так что накопить много не получилось. И теперь государству проще и дешевле отдать эти деньги сразу.

Сумма сбережений делится на расчетный срок дожития. Есть у чиновников такой циничный показатель — сколько человек протянет на пенсии. Сейчас он составляет 252 месяца. Если получившаяся величина меньше 5% от всей пенсии (с учетом и страховой части), накопления выдают сразу. Исходя из того, что сейчас, по данным Росстата, средняя пенсия составляет 14135, то пятипроцентный порог — примерно 700 рублей. Значит, разом можно унести из Пенсионного фонда не больше 177 тысяч.

- По результатам прошлого года накопительные пенсии получали примерно миллион человек, - сказали «КП» в ПФР. - Из них 919 тысяч человек получили накопления единовременно. Если быть точным, то по техническим причинам выплата производится в два приема — разрыв между ними составляет несколько дней.

Теперь определять, кому можно забрать все деньги одним махом, хотят по-другому: сравнивать возможную месячную выплату с прожиточным минимумом пенсионера. Если меньше 20%, разрешат не «размазывать» средства. По оценкам экспертов, нововведения коснутся порядка 80 тысяч человек.

Кстати, с выходом на заслуженный отдых людей 1967 года рождения и младше, полку получателей единовременной выплаты прибудет. По данным Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) сейчас в независимых фондах держат накопительные счета 36 миллионов человек. Средний размер счета 70 — 80 тысяч рублей. Делим на возраст дожития и получаем где-то 300 рублей в месяц. То есть люди с такими накоплениями имеют право на единовременную выплату даже по нынешним нормам.

- Считаю, что инициатива правильная: есть смысл не разбивать накопления на десятки месяцев, а выплатить людям сразу, - прокомментировал для КП новую идею ПФР президент НАПФ Константин Угрюмов.

ВАЖНО

Накопительную часть могут получать те, кто достиг пенсионного возраста по старым меркам: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Для того, чтобы получить единовременную выплату, нужно написать заявление. Само собой ничего не произойдет.