Александр Розенбаум о своей госпитализации: Я под присмотром хороших докторов, все будет хорошо, надеюсь

В понедельник, 2 сентября, во второй половине дня, в СМИ появилась информация о том, что любимый миллионами автор и исполнитель своих песен Александр Розенбаум попал в реанимацию. Якобы - он перенес сложную операцию. Впрочем, эта информация была тут же опровергнута.

Только «Комсомолке» удалось дозвониться до народного артиста и от него самого получить всю информацию. Вот наш разговор. (Кстати, голос у Розенбаума довольно бодрый - можете прямо здесь послушать аудиозапись...)

- Алло! Александр Яковлевич!

- Кто это?

- Это Гамов Саша из «Комсомолки».

- Привет. Приветствую вас, Саша.

- А что за информация пошла? Мы встревожились с супругой. Видели же вас буквально только что… (30 августа, в Москве.)

- Все нормально. Все будет хорошо. Я, действительно… Это - слили в прессу информацию. Впрочем, это неважно, хрен с ними.

Все нормально, все будет хорошо, надеюсь. Я в больнице, под присмотром хороших докторов, все будет замечательно.

- Что передать читателям «Комсомолки», нашим и вашим слушателям Радио «Комсомольская правда», которые беспокоятся, звонят?..

- Только лишнее не пишите.

- Только - то, что вы скажете.

- Передайте им большое спасибо за заботу и внимание. Я думаю, этот вопрос уже можно совершенно спокойно пока закрыть. Надеюсь, что на графике концертов моих, которые начнутся с 21 сентября, ничего не отразится. Это самое главное.

- Выздоравливайте, пожалуйста!

– Будем жить…

- И работать! Надеемся на более тесное творческое сотрудничество с вами.

- Хорошо. Спасибо. Пока.

- До свидания.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/729659" frameborder="0"></iframe> Александр Розенбаум - Александру Гамову: «Лишнего только не пишите. Да, я в больнице».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Операция плановая, угрозы для жизни нет»: появились подробности госпитализации Александра Розенбаума

Беспокойство поклонников 67-летнего Александра Розенбаума не было безосновательным: слухи об операции и последующем переводе в палату реанимации оказались правдой. Об этом «Комсомольской правде» рассказала продюсер певца Белла Купсина (подробности)