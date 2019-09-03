"Ей достался мыльный пузырь": Волочкова высказалась о любовнице бывшего мужа

Порой жизнь Анастасии Волочковой напоминает сериал. На сей раз стало известно о новой любовнице бывшего мужа артистки Игоря Вдовина. Телеведущая Елена Николаева рассказала журналистам о романе с экс-супругом балерины. Мол, Вдовин дарит ей подарки, роскошные украшения.

- Мой бывший муж навсегда останется лишь экс-супругом Анастасии Волочковой. В другом качестве (и без привязки к моему имени) он и его любовницы не вызывают интерес, - сказала в эксклюзивном интервью "КП" балерина. - Почему-то очень многие любовницы Вдовина считают возможным и необходимым пиариться за счёт Анастасии Волочковой. Честно скажу, я не знаю эту женщину.

Телеведущая Елена Николаева. Фото: instagram.com/elenanika/

- Она говорит, что ваш бывший дарит ей красивые презенты.

- Я Игоря знаю 14 лет. И все эти годы человек жил за мой счёт. Это очень удобно,-возмущается балерина, вспоминая отношения с отцом своей дочери. - Он до сих пор мне должен три миллиона долларов, которые за десять лет так и не вернул. Мол, я отец твоей дочери, ты должна простить мне долг. Удобная позиция. Когда ему надо, он умеет быть милым, романтичным.

До сих пор содержит своих любовниц и своих старших детей за мой счёт.

Пока моя дочь ходила в бесплатную школу, своих старших детей Игорь отправлял в заграничные учебные заведения. На мои деньги! И все свои бывшие семьи содержал за мой счёт.

Анастасия Волочкова и Игорь Вдовин. Фото: instagram.com/volochkova_art/

И он до сих пор имеет наглость содержать своих любовниц и дарить им подарки, пользуясь моими деньгами.

Шесть лет не поздравлял дочь

- Мне огорчительно, потому что мой ребёнок все видит, все понимает, - посетовала в разговоре с «Комсомолкой» Анастасия Волочкова.- Когда Вдовин нас оставил, он шесть лет не приходил на день рождения Ариши.

И виделся с дочерью раз в полгода. Ариша смеялась, что он делал ей странные подарки, покупал ребенку флэшки за 500 рублей.

Фото: личный архив Анастасии Волочковой

А теперь этот аферист одаривает своих любовниц, тратит мои деньги. Вспомните, как он в начале наших отношений лез со мной на все обложки, чтобы люди подумали, что он богатый человек. И я поддерживала этот миф, что Игорь - бизнесмен.

Вдовин - мыльный пузырь, альфонс. Я была так наивна, что отдала ему все деньги. У других жён и любовниц он тоже пытался занять денег, но те не повелись на его аферу.

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