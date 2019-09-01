2019-09-01T20:01:44+03:00
Звезды

"Игорь захватывал меня красиво": известная ведущая перестала скрывать роман с бывшим мужем Волочковой

Елена Николаева подтвердила свой роман с Игорем Вдовиным
Ольга ЛИБГАРДТ
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У Анастасии Волочковой и Игоря Вдовина растет дочь АриаднаУ Анастасии Волочковой и Игоря Вдовина растет дочь Ариадна
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Ведущая программы "Утро России" Елена Николаева подтвердила свой роман с Игорем Вдовиным. Бывший муж Анастасии Волочковой и эффектная блондинка знакомы два года.

"У меня лекция была утренняя, у Игоря - в послеобеденное время. Когда я увидела, как он шел через мост к штабу спикеров на лесной поляне, в моей жизни уже что-то изменилось. Хотя тогда мы перекинулись буквально парой предложений", - поведала Елена Николаева.

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Когда они познакомились, то Вдовин не знал, что перед ним известная ведущая. "Он не смотрит телевизор, а я в свою очередь никогда не интересовалась светской хроникой. Конечно, слышала имя балерины Анастасии Волочковой. Но информация о ее личной жизни меня как-то миновала. Может быть, потому, что совсем не увлекаюсь балетом", - уточнила Николаева.

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По ее словам, Игоря Вдовина она ассоциировала исключительно с предпринимательской деятельностью и его выступлениями на экономических форумах, пишет "Антенна". "Игорь захватывал меня красиво. Я каждой девушке желаю такую историю. Он сделал для этого совершенно невозможные вещи, совершал правильные поступки, которых, если бы это было кино, хватило бы на несколько фильмов. Он исполняет все мои мечты. Игорь всегда получает все, что хочет. Но и дает тоже все", - поделилась телеведущая

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Теперь ее жизнь поменялась. Она не скрывает, что раньше была поглощена карьерой и много путешествовала. "Но вот уже почти год, как спешу домой, ориентирую свое время, дела и встречи под Игоря... Меньше езжу в командировки, потому что мне не комфортно даже засыпать и просыпаться без Игоря... И, по моим собственным внутренним ощущениям, кажется, я никогда не была такой красивой, как сейчас", - подчеркнула яркая блондинка.

Сейчас она совершенно счастлива. Ее мечты сбылись. Смогла Елена наладить отношения и с дочкой Вдовина от союза с Волочковой: "Арише удается все, что она делает. Разносторонняя девушка... Я восхищаюсь ею, испытываю к ней нежность и тепло. Мы все вместе ходим в кино, театр, на концерты. А в воскресенье собираемся за нашим большим столом на поздний завтрак, переходящий в обед".

ИСТОЧНИК KP.RU

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