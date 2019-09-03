Каждому сотруднику - жилье и бесплатный отдых на море

В спецпроекте «Комсомолки» «Моя семья» мы рассказываем не только о правилах воспитания детей, о больших необычных семьях и выплатах и льготах от государства настоящим и будущим родителям. Важно, чтобы предприятия, на которых работают россияне, поддерживали своих сотрудников - именно в социальном плане. Чтобы семья работника жила в большом светлом доме, дети учились в хороших школах и каждый год и дети, и взрослые отдыхали как следует - желательно на море. Одно из предприятий, которое считает поддержку семей делом нужным и приоритетным, - компания «Колмар».

«Начать жизнь с нового листа»

- Чтобы объяснить как в нашей команде относятся к людям, далеко ходить не надо - можно просто рассказать о себе, - говорит Алексей Резниченко, директор фабрики «Инаглинская-1» компании «Колмар». - Я родился в Донецке (Украина), мои родители всю жизнь работали на углеобогатительной фабрике, а когда мне исполнилось 11 лет, мой отец стал ее директором (и является, кстати, по сегодняшний день), с тех пор моей целью было стать таким же руководителем, как он. Но тогда я и представить не мог, что переберусь с Украины в Южную Якутию. Окончил Донецкий национальный технический университет (ДПИ), получил степень магистра в области обогащения полезных ископаемых. Работал на Украине главным инженером обогатительной фабрики. Но в 2017 году волею судеб попал в компанию «Колмар».

- Конечно, был страх перед отъездом в другой город. Но компания «Колмар» дала возможность сделать первый и главный шаг - помогла с жильем. Это очень важно! Коллектив помог адаптироваться на новом месте, в чужом городе, - рассказывает Алексей. -

Разумеется, очень вдохновила и поддержка супруги - через несколько месяцев она приехала вслед за мной.

И сейчас жена Алиса и дочь Полина, которой почти три годика, во всем поддерживают мужа и папу.

Судьба Алексея - яркий пример того, как человек добился больших результатов, начав жизнь с чистого листа в новом городе, благодаря поддержке компании «Колмар». Переехав в Якутию, он стал главным инженером ОФ «Инаглинская-1» АО «ГОК «Инаглинский», а спустя 2 года получил повышение и стал директором фабрики.

- Руководитель - не просто лицо компании, а человек, который задает основные векторы, - уверен Алексей.

Кстати, накануне ОФ «Инаглинская-1» установила новый рекорд - выпустила самое большое количество концентрата за свою историю: 100 028 тонн в месяц, также был пройден миллионный рубеж на ОФ «Инаглинская-1».

В «Колмар» приезжают работать из разных городов и даже других стран.

Квартирный вопрос - решающий

Для «Колмара» пример Алексея Резниченко всего лишь один из множества. Компания бурно развивается и привлекает кадры со всей России, с Украины и из Казахстана. Сейчас на предприятиях работает более 4 тысяч человек, а к 2021 году количество сотрудников превысит 9 тысяч. Приезжают люди с семьями, с детьми. И понятно почему.

Во-первых, компания оплачивает переезд будущих сотрудников и членов их семей, с женами и детьми. Кадровая служба компании «Колмар» помогает с трудоустройством всем членам семьи работников.

Во-вторых, существенный фактор удержания сотрудников - предоставление жилья. Год назад здесь сдали в эксплуатацию общежитие для работников-вахтовиков. Построили корпус для сотрудников, приехавших на постоянное место жительства, весной 2019 года завершили строительство семейного общежития.

Кроме этого, компания дотирует оплату съемного жилья. Сейчас ведется работа над созданием специальной ипотечной программы для сотрудников компании с одним из крупнейших российских банков.

За последние три года в Нерюнгри выросла стоимость жилья. Это говорит о том, что город становится все более привлекательным для людей из других регионов.

Забота о здоровье

Как объясняют в компании, корпоративная социальная политика предприятия заключается в материальном и моральном стимулировании сотрудников к работе, оказании материальной помощи семьям в различных жизненных ситуациях, заботе о здоровье сотрудников.

Сотрудники «Колмара» получают компенсацию стоимости путевки раз в год с выездом на море для себя и членов семьи. Дети сотрудников компании ежегодно проводят лето в детских оздоровительных лагерях.

Более 100 детей сотрудников компании «Колмар» в этом году наберутся сил на морском побережье. Три группы в Крыму, одна - в Находке.

В Нерюнгри есть аэропорт - взлетно-посадочная полоса, а вот само здание аэровокзала в плачевном состоянии. Был создан проект реконструкции аэропорта, и «Колмар» оплатил стоимость проектных работ - 25 млн рублей. Поэтому есть надежда, что в ближайшие несколько лет регион получит новый современный терминал.

Директор фабрики «Инаглинская-1» Алексей Резниченко, его жена Алиса и дочка Полина перебрались в Якутию с Украины. Фото: Семейный архив

Помощь с учебой и повышением квалификации

Персонал «Колмара» проходит стажировки на лучших предприятиях. Обучение проводится по профильным и узкоспециализированным направлениям. Как объяснили в компании, бюджет до 2022 г. на обучение сотрудников - 84 млн руб.

- Также мы материально поддерживаем гимназию № 1, где учатся ребята: оснащаем школу техникой, помогаем с ремонтом, проводим образовательные мероприятия для детей по робототехнике, - рассказывает Виктория Погожева, руководитель по связям с общественностью и рекламе компании «Колмар». - Заключен договор на подготовку кадров с Южно-Якутским технологическим колледжем, студенты получают техническое образование и трудоустраиваются на наше производство.

Конечно, чтобы перевезти специалиста с семьей в такой регион, как Якутия, компания много инвестирует в социальную инфраструктуру - больше, чем остальные.

Справка «КП»

ООО «УК «Колмар» (Группа «Колмар») - угледобывающие предприятия, трейдинговые и логистические компании, образующие единый цикл добычи, обогащения и отгрузки высококачественного угля, добываемого на месторождениях в Нерюнгринском районе Республики Саха (Якутия).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Материнский капитал будет расти

В следующем году он должен измениться с учетом инфляции.

Программа материнского капитала действует в России с 2007 года. Сертификат на его получение выдается за рождение второго или последующего ребенка в семье. (Читать далее)