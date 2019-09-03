2019-09-03T03:01:35+03:00
Общество

Материнский капитал будет расти

В следующем году он должен измениться с учетом инфляции
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Почти полмиллиона рублей в нашей стране дают семье за рождение второго малыша.Почти полмиллиона рублей в нашей стране дают семье за рождение второго малыша.
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Программа материнского капитала действует в России с 2007 года. Сертификат на его получение выдается за рождение второго или последующего ребенка в семье.

В этом году размер материнского капитала составил 453 026 рублей. (Как менялся его размер - см. графику ниже.)

В Минтруде недавно заявили, что в 2020-м он будет увеличен с учетом инфляции. По оценке экспертов, в следующем году материнский или семейный капитал составит не менее 470 тысяч рублей.

В июле спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко говорила, что рассчитывает на продление программы материнского капитала до 2025 года. По ее словам, такое решение может быть принято до конца этого года.

В 2019-м в федеральном бюджете на предоставление материнского (семейного) капитала предусмотрено 325,6 млрд рублей.

Напомним, программа материнского капитала входит в федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография».

КСТАТИ

В России в два раза сократилось число детей-сирот

Число сирот, находящихся в детских домах страны, с 2015 года снизилось на 46%, рассказали в Минпросвещения России. В 2015 году в детдомах воспитывались 87 тысяч 200 детей, в настоящее время - 47 тысяч 100 человек.

Семья, усыновившая ребенка, имеет полное право на получение материнского капитала. Кроме того, существуют ежемесячные региональные выплаты на усыновленного ребенка, которые устанавливаются согласно законодательству субъекта Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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