Телеведущий Дмитрий Дибров и его жена Полина: У нас из-за разницы в возрасте склоки просто невозможны

В семье Дибровых в этом году сплошные круглые даты. 10 лет совместной жизни, Полине исполнилось 30, а Дмитрию осенью будет 60. Удивительная пара! И, кстати, Дмитрий Дибров скоро начнет вести вебинары - рассказывать о том, как создать и сохранять счастливую семью. Своими секретами успешного брака он поделился с читателями «Комсомолки».

Маленькие дети - симптом молодости

- Дмитрий, с вами как-то не ассоциируется цифра 60. Кажется, что вы гораздо моложе…

Дмитрий: - Спасибо! А вы заметили, что возрастной барьер и у многих других людей отодвигается? Может ли быть связано это с некоторым наклоном земной оси, из-за чего говорят о смене климата на земле? Нет точного ответа. Но посмотрите, как сегодня выглядят люди старше 70 лет. Сэр Пол Маккартни в 76 лет пишет музыку лучше, чем многие его молодые коллеги. А как энергичен Владимир Владимирович Познер!

- Разве кто-то даст ему 85?!

Дмитрий: - Или посмотрите на Уоррена Баффета: в 88 лет он в прекрасном расположении духа, Альцгеймером и не пахнет. Так что я просто подпадаю под общую закономерность. Можно было бы подумать, что в моем случае речь идет о некой особенной биомашине, которую представляет собой любой донской казак. Все-таки у нас особый иммунитет: мы отселекционированы всей казачьей историей, чтобы нам не было ни холодно, ни жарко, выносливость была бы выше среднего, - может, в этом дело.

- У вас еще и дети маленькие рядом.

Дмитрий: - Тоже, кстати, симптом молодости. Способность к деторождению - первый признак молодости. Мол, он еще и может и, главное, хочет. Современная медицина обещает: приходите в любом возрасте, мы все сделаем - не так, так этак. Главное, чтобы тебе хотелось прийти в перинатальный центр. Но дело в том, что у некоторых людей все-таки к 60 годам отсутствует уже желание. У меня, как видите, все только начинается.

Совсем забыл про пенсию

- В 60 лет мужчины на пенсию выходят, вы еще не оформляли нужные документы?

Дмитрий: - А что там надо оформлять?

- Определенные документы в Пенсионном фонде...

Дмитрий: - Если это нужно, значит, сделаю. Но пока у меня этих мыслей нет. Более того, я даже еще и рыбу не сижу не ужу, и патиссоны не выращиваю… А, наоборот, придумываю новые, интересные проекты. В частности, сейчас работаю с молодым и очень энергичным коллективом, с которым к осени делаем вебинар.

Я в сентябре был приглашен на мастер-класс прекрасного человека по имени Тони Роббинс. Я с удовольствием проследил за его работой, это большой мастер публичных выступлений. Существо того, что говорит Тони Роббинс, для меня не открыло ничего нового. Зато я видел народ в спорткомплексе «Олимпийский», который заходился в восторге от того, что слышал. Да ведь все это я слышал от разных людей за все эти 60 лет. И картина, которая сложилась у меня от этих многочисленных встреч и размышлений, в общем и была повторена Тони Роббинсом. Так почему бы мне это не сделать? Но мне «Олимпийский», естественно, уже не собрать, так зато есть интернет для этой цели. Молодые коллеги заявили, что интернет-аудитории более всего интересно от меня услышать две темы.

Первая касается телевидения. А вторая тема - как создать благополучную семью.

- Вашему браку с Полиной в этом году уже 10 лет. Есть что рассказать.

Дмитрий: - И я с удовольствием расскажу, как найти партнера, потом его еще и не потерять, отправиться в загс, ну и мы помним, что женитьба - не напасть, как бы после не пропасть… Понимаете, журналисты за эти несколько лет превратили нас в стандарт образцовой благополучной русской семьи. А мы с Полиной и не просили об этом, и ни копейки не платили - все это произошло само собой. Значит, коллеги-журналисты чувствуют запрос общества. А мы его и выполняем.

- Что важно донести до народа по этой теме?

Дмитрий: - В семье чуть ли не основная тема - совсем не любовь. Потому что для этой цели есть роман, есть прекрасный арсенал: путешествия, шампанское, свечи… Когда мы влюблены, мы знаем, что делать… и сегодня у нас есть все возможности. Только посмотрите на туристические предложения, сколько их! Самое страшное и самое важное - это семейная конфликтология. Любовь - это торт, это десерт. Брак - это хлеб и мясо.

Полина уверяет: - Я люблю дома все делать сама, с удовольствием готовлю. А Дима умеет подчеркнуть, как он это ценит, что ему все нравится.

Какие две вещи нельзя говорить мужчине

- И как в вашей семье с конфликтологией? Трудно Полине с вами или вам с Полиной труднее?

Дмитрий: - Нет, нам абсолютно легко, потому что разница в возрасте - основа того, что склоки просто невозможны. Просто нет для них оснований.

- А вроде бы наоборот. Оснований масса. К примеру, вы воспитывались на одних фильмах, Полина на других...

Дмитрий: - Во всех хороших фильмах приблизительно один и тот же посыл. Первым это сказал Спаситель - относись к ближнему так, как хотел бы, чтобы ближний относился к тебе. Вот и все. Посмотрите любой фильм - он же только об этом. От «Баллады о солдате», фильма моей юности, до «Гардемарины, вперед!» - фильма детства Полины.

- То есть конфликтология - это о том, чтобы не допускать конфликтов, не раздувать их?

Дмитрий: - Конфликты в жизни неизбежны. Более того, может, и стоит чуть-чуть поссориться - некоторые психологи называют это психологической вентиляцией. Иногда человеку необходимо дать выход эмоциям - жизнь-то непроста… Так вот, раз уж все равно не ссориться не удастся, давайте я все-таки поучу вас, как это делать грамотно.

- Как это грамотно происходит у вас в семье?

Дмитрий: - Вы знаете, необходимо твердо знать достоинства собеседника. В любом случае не следует ставить под сомнение его достоинства. Всегда и во всем следует винить или обсуждать обстоятельства, но ни в коем случае не самого человека. Это первое простейшее правило. В случае с женщиной. Упаси Господь трогать ее вкус. А мужчине нельзя говорить по крайней мере две вещи. Первое - что он плохой водитель. И второе - что он никудышный любовник.

- Вряд ли могут возникнуть претензии к вкусу вашей жены. А вот как вы себя ведете, если супруга, допустим, долго собирается на мероприятие, из-за чего можно опоздать...

Дмитрий: - Я укажу на необходимость прийти вовремя, особенно если это прямой эфир - тут уж выхода нет. А лучше сам уеду вовремя, а она может приехать позже. Так обычно у нас и бывает - специально, чтобы избежать конфликтов.

- Это уже мудрость…

Дмитрий: - Вот я в 60 и дам вам возможность с помощью вебинара лучшее из моего опыта применить к себе. Крик, который может стоять в этом случае, нанесет гораздо больший ущерб по отношению к завтрашнему дню, чем тот факт, что вы придете не вместе или опоздаете. Все на свете имеет свою альтернативную стоимость.

Полина: - Дима умеет сказать тогда, когда надо, и знает, когда надо промолчать, поэтому у нас нет споров. Я в принципе не умею ругаться. Мы просто можем сесть и поговорить. Спустя 10 лет понимаю, что самое важное как раз умение слышать друг друга. Еще просто необходимо чувство юмора - оно часто спасает в безвыходных на первый взгляд ситуациях. Плюс финансовые возможности мужа позволяют мне не делать что-то, чего не хочу, и напротив - заниматься любимыми делами.

Женщина должна приносить деньги в семью

- То есть у вас есть помощники по хозяйству?

Полина: - У нас две няни, которые работают по очереди, они помогают мне с детьми. Воспитанием детей занимаемся мы с Димой, а няня выполняет лишь то, о чем я прошу… Я люблю все делать сама, поэтому с удовольствием готовлю. Или, к примеру, вчера весь день сажала цветы, и теперь у нас весь двор в этих цветах. Мне хочется жить в красоте, готовить еду самой, организовывать праздники. Дима умеет подчеркнуть, как он это ценит, что ему все нравится, поэтому я и делаю все это в удовольствие, а не потому, что надо. Значит, в жизни все хорошо - даже спустя 10 лет.

- Как вы отметили эту круглую дату?

Полина: - Мы полетели во Флоренцию, где провели четыре фантастических дня. Мы побывали на охоте за трюфелями, ели много пиццы, пили вкусное вино... Самый классный подарок друг для друга, когда хочется вдвоем провести время и никто больше не нужен.

- Уже не первый год работает клуб Полины Дибровой, где проходят различные лекции, обсуждения, мастер-классы для женщин. Это занятие только для души или все же бизнес, который приносит доход?

Полина: - Я считаю, что работа должна приносить деньги. У меня получилась уникальная история, потому что занимаюсь тем, что нравится. Я люблю собирать людей и организовывать для них мероприятия - и я нашла свою нишу. Но я трачу на это силы и время, которое забираю у семьи… Соответственно это должно приносить какой-то доход.

Дмитрий: - Безусловно, если сравнивать с моими заработками, то это неощутимый доход. Но, главное, что Полине нравится.

Обязан дать сыну возможность выбрать

- Сейчас актуальна тема: нужно или нет знаменитым людям продвигать своих детей? Конечно вы даете хорошее образование, дома собирается определенный круг людей, поэтому ребенок уже получает другое воспитание. Но будете ли вы, используя свои связи, куда-то его определять? Ваш папа Александр Дибров был деканом филфака, он вам помогал?

Дмитрий: - К сожалению, папа погиб, когда я учился на втором курсе. Но я постоянно встречал папиных либо студентов, либо друзей. Вот, пожалуйста, редакцией союзной информации ТАСС руководил папин студент и друг. Моя коллега Фекла Толстая вспоминала, как в детстве спрашивала у своего папы, когда к ним в гости приедет дядя Саша из Ростова, - он ведь и на гитаре играл, и пел, и рассказчик был интересный... Таких примеров множество. Поэтому папины крылья были со мной на всех этапах штурма медиасферных высот.

И у нас сейчас в гостях бывает много интересных людей: музыканты, телеведущие, писатели и многие другие умные люди. Дети слушают музыку, впитывают наши разговоры. Мои сыновья любят, конечно, «Малыша и Карлсона» и «Бременских музыкантов» (здесь они от папы недалеко ушли), но они уже гостям и Хармса наизусть цитируют.

Что касается помощи... К примеру, Федя у нас неплохо поет: и песни The Beatles, и Queen. И вот я участвовал с руководителем группы «Непоседы» в одной передаче, мы сидели рядом, поэтому и спросил: «Можно Федю к вам в «Непоседы» привести?» Он говорит: «Да, пожалуйста!» Это получилось случайно. Я обязан дать сыну возможность попробовать множество занятий и выбрать дело по душе. Но, чтобы прямо просить за ребенка: «А вот теперь давай моего на «Евровидение» отправим», - это невозможно...

Полина: - Мы не пытаемся кому-то доказать, что дети у нас незаурядные, мы просто наслаждаемся жизнью, а сыновья детством. У ребенка должно быть детство полноценное, продолжительное. Пока грандиозных планов покорять мир у нас нет.

Другое дело, что дети сейчас другие, и в школе, которую посещает Саша, умеют видеть и развивать способности. Вот, например, из последнего. Мой ребенок со своим лучшим другом создали настольную игру. Она называется «Математические гонки» и помогает ребенку учиться быстро считать. Мальчики записали ролик, выложили на YouTube. У них разработаны все детали - и игровые, и обучающие. Причем они защитили проект в своей школе. А мы, родители, сейчас думаем, чтобы его запатентовать и организовать выпуск этой игры.

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