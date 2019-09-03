На сайте знакомств Виктория честно написала: шестеро детей. Но Александра это не отпугнуло!

У 30-летней Виктории Журавлевой две родные дочери - пятилетняя Злата и четырехлетняя Полина, а еще четверо приемных детей, двоюродных племянников - Фарход, Камилла, Кира и Руслан.

Она рассказала, как не бояться стать многодетной мамой и найти мужчину своей мечты.

Из Москвы - в Самару

Виктория была единственным ребенком в семье, росла в Ставрополе. Получив дипломы учителя информатики и английского языка, а также экономиста-менеджера, решилась на переезд в Москву. В столице работала в туризме, потом в сфере международной логистики. Вышла замуж, родила двух дочерей. Но, увы, семейная жизнь не сложилась.

Расставание с мужем оказалось очень тяжелым. В Москве у молодой мамы не было своего жилья. Чтобы как-то жить, надо было работать, а чтобы работать, надо было с кем-то оставлять двух маленьких детей...

- Это был замкнутый круг. И я решила написать письмо директору нашей компании, попросить помощи в сложной жизненной ситуации, - вспоминает Виктория.

Директор пошел навстречу. И Виктория переехала в Самару, в представительство своей компании. Взяла ипотеку, жизнь понемногу начала налаживаться.

Вскоре Виктория узнала о судьбе своих двоюродных племянников.

Родные сироты

…Фарход, Камилла, Кира и Руслан скитались по приютам Самарской области почти с самого рождения. Их то возвращали домой, то вновь забирали в детдом. Причина - их мать страдала алкоголизмом, дети были без внимания, без еды, без любви.

Однажды мать заперла малышей, а они во время игры подожгли матрас. Еле выбрались из горящего дома... Так две сестры и два брата окончательно оказались в приюте.

О том, что четверо двоюродных племянников вдруг стали сиротами, их тетя Виктория Журавлева узнала, когда ей было 28 лет.

- Я всегда подумывала о том, чтобы взять ребенка из приюта. Но мой бывший супруг был против. Возможно, огромный стресс от расставания с мужем я пыталась заполнить детьми… Конечно, мне было очень жалко ребят, но жалость в этом случае - очень плохой мотив. На нем далеко не уедешь.

«Четверых из приюта никто бы не взял»

- Детей я забрала из приюта, когда Фарходу было 7 лет, Камилле - 5, Кире - 4 года, Руслану - 2, - рассказывает Виктория. - Я понимала, что четверых детей вряд ли кто-то забрал бы из приюта. Их чаще всего не разделяют, поэтому братья и сестры обречены на вечные скитания по детдомам.

У Фархода были определенные проблемы со здоровьем. До пяти лет мальчик не разговаривал, ему диагностировали глубокую умственную отсталость. Очередь из приемных родителей на такой «паровозик» не стояла.

При первой встрече дети отнеслись к Виктории с недоверием. Они ничего не знали о своей двоюродной тете, ни разу ее не видели. Да и вообще почти не имели представления о родственниках.

- Они подумали, что я - некая тетя, которая хочет их забрать. На контакт со мной пошли только девочки. С Фарходом было тяжело общаться, у него была сильно нарушена речь. Я вообще не могла разобрать, что он хочет сказать, остальные дети мне переводили его слова. Они каким-то образом понимали брата. Руслан тоже не шел на контакт, на руки не лез, просто возился с игрушками. Я привезла на первую встречу сладости, они распаковали коробку. И все, - вспоминает Виктория.

Так что розовые очки, присущие всем начинающим приемным родителям, разбились сразу же в эту первую встречу.

- Тем не менее решение я приняла, - продолжает Виктория. - Взяла детей в семью.

Александр переживал: сможет ли стать главой такой большой семьи? Но чувства к Вике победили все страхи. Фото: Семейный архив

Адаптация и передышка

Сначала дети пытались вести себя дома ровно так, как в приюте: проверяли, что лежит в шкафах, брали без разрешения любые вещи. У ребят не было элементарных понятий о гигиене.

- Было сложно, в особенности с Фарходом, - вспоминает Виктория. - У него зверский аппетит! Я просто не успевала приготовить еду. В резерве постоянно были печенье и сухарики - для перекуса. В конце концов мне пришлось повесить на холодильник график приема пищи в семье, что вызвало протест у мальчика. Он говорил, что мама им раньше много готовила, буквально кастрюлями, что, конечно, было неправдой… Вообще у детей было ложное представление о семье. Они думали, что семья - история про постоянные сладости, плюшки, но никак не про обязанности. Сейчас у нас нет расписания приема пищи, дети привыкли к обычному режиму, зверский аппетит пропал.

Конечно, приход в семью приемных детей стал определенным стрессом для дочерей Виктории. Старшие дети начали брать игрушки без спросу, даже отбирать. Девочки очень переживали.

- Я поговорила с дочками и объяснила им, что новые ребята так же стоят друг за дружку, как и вы. Они так выживали в детдоме, но сейчас мы не в приюте, мы - семья. И дети все поняли. Сейчас все хорошо, уже не ссорятся, наоборот, привязаны друг к другу, - говорит приемная мама.

Когда адаптация была в самом разгаре, Виктория поняла, что находится на грани нервного срыва. Стресс на работе в связи с переходом в другой отдел, проблемы со здоровьем, непростая обстановка дома

из-за постоянных истерик детей - ситуация казалась безвыходной... К счастью, с детьми помогала справляться няня. И Виктория получила небольшую передышку.

На первое свидание приехал в минивэне

Казалось бы, с таким количеством детей про личную жизнь придется забыть. Но Виктория верила в свою судьбу! С Александром они познакомились в интернете. В анкете на сайте знакомств Виктория честно написала, что у нее шестеро детей. Но мужчину это не отпугнуло, а скорее заинтриговало. На первое свидание Александр арендовал минивэн и отвез Викторию с детьми погулять на набережную, в парк, в кафе.

Отношения сложились не сразу. Какое-то время Виктория и Александр присматривались друг к другу. Мужчина взвешивал, сможет ли взять на себя ответственность за такую большую семью. Но в итоге чувства к Вике оказались сильнее страхов.

- Сашины родители прекрасно относятся ко всем детям, они рады за нас. Сейчас мы планируем строить дом, тесновато всем вместе в трехкомнатной квартире, - делится планами многодетная мама.

КСТАТИ

Советы будущим приемным родителям

- Если вы берете детей-родственников, то готовьтесь к постоянным колебаниям в их поведении. Для меня главным открытием стала длительность адаптации. Это гораздо более длительный процесс, чем я предполагала. Нужна постоянная работа над собой.

- Вы должны быть сильными духом. Приемное родительство обнажает собственные детские травмы.

- Родитель может быть не только добрым, любящим, но еще и строгим в определенных ситуациях.

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