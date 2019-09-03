Когда малыш не торопится

По оценке экспертов, сложности с рождением ребенка возникают в каждой пятой паре в России. И он и она хотят стать родителями, но почему-то не получается. И далеко не всегда у бесплодия есть очевидные причины. Иногда муж и жена здоровы, но долгожданная беременность не наступает. О психологическом бесплодии мы поговорили с психиатром, сексологом, старшим научным сотрудником ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова» к. м. н. Натальей Стеняевой.

- Наталья Николаевна, что такое психологическое бесплодие?

- Чаще всего причины, по которым пара не может завести детей самостоятельно, напрямую связаны со здоровьем половой системы мужчины или женщины. Еще недавно к необъяснимым, то есть психологическим, причинам бесплодия причисляли 15 - 20% всех случаев. Но наука развивается - сейчас к психологическому бесплодию относят уже только 5% случаев, когда у пары не получается завести детей. Цифра и дальше будет уменьшаться.

Но это сложный механизм: есть психические и психологические расстройства, которые приводят к бесплодию. И есть само бесплодие, которое нарушает психическое состояние людей.

- Может ли женщина бессознательно «блокировать» появление ребенка?

- Действительно, в некоторых случаях бесплодие связывают с неосознаваемыми психическими защитными механизмами. С тем, насколько женщина удовлетворена жизнью, нет ли у нее внутриличностного конфликта.

Чтобы разобраться в причинах, помочь людям, и нужны психологи и психиатры при перинатальных центрах

- Сейчас вообще стало много бесплодных пар. Почему?

- Причин множество, это многофакторный процесс. Но! Доказано, что к бесплодию в ряде случаев может приводить длительный хронический стресс. А пары, у которых не получается завести детей, склонны к тревоге и депрессиям.

В ходе исследований выяснилась любопытная деталь: женщины с психологическим бесплодием испытывают гнев более высокого уровня, но его сильнее подавляют.

- То есть эмоции могут быть напрямую связаны с отсутствием беременности?

- Да. При этом люди в России не привыкли к психотерапевтической поддержке. Женщины и мужчины уходят от решения проблемы, делают вид, что все хорошо. А им обязательно нужно выговариваться, конструктивно выражать гнев, управлять эмоциями, не прятаться и не скрывать проблем, загоняя их внутрь себя.

- А как психолог может снизить уровень стресса и помочь стать родителями в будущем?

- Психолог помогает услышать партнера. Доносить до половинки свои чувства, не упрекая друг друга. Против иррациональных (то есть необъяснимых. - Ред.) страхов эффективна когнитивно-поведенческая терапия. Лечить тревожность может специальная музыка, аудиовизуальное воздействие. Есть фильмы, картинки, которые повышают тонус, настроение и общее самочувствие. Если человек склонен все катастрофизировать, психолог может научить по-другому воспринимать проблемы.

КСТАТИ

Книга в помощь

Для тех, кто мечтает о ребенке, но стать родителями никак не получается, есть замечательная книга Ольги Кавер, которая так и называется - «Когда малыш не торопится». Ее можно читать как художественную литературу. Но на самом деле она написана в модном сейчас жанре книги-тренинга. Читаешь и одновременно решаешь свою проблему.

Вот как рассказывает о своем произведении автор, мама пятерых детей:

«В моей жизни был период, когда я очень хотела, но долгое время не могла забеременеть...

Я начала анализировать, какие причины внутри меня мешают наступлению желанной беременности. Ходила на УЗИ, на консультации врачей. Я искала решение своей проблемы в медицинской области, пока меня не положили в больницу для удаления кисты яичника размером с абрикос.

Пока меня готовили к операции, я прочитала книгу о технике исполнения желаний, применила технику благодарения по отношению к своей кисте. Через два дня меня выписали из больницы, так как на УЗИ не обнаружили кисту, которую планировали удалять… После этого случая я задумалась о том, что не все варианты решения наших проблем с зачатием находятся в области медицины. Есть еще источник, из которого мы можем черпать варианты решения самых разных вопросов нашей жизни. Этот источник находится внутри нас: в наших желаниях, убеждениях, подсознательных программах, нашем жизненном опыте, в нашей вере в себя и в наших представлениях о мире.

Я перебирала все свои установки, а затем отрабатывала их по собственной схеме.

В результате такой работы в течение двух месяцев я забеременела...»

Помоги себе сам

Домашние способы справиться с гневом

Действительно, многие россияне пока так и не привыкли обращаться за помощью к психологам и психотерапевтам. Предпочитают молчать и терпеть. Или пытаются справиться с проблемами самостоятельно. А можно ли самим научиться управлять гневом? Или хотя бы найти способ не носить отрицательные эмоции в себе?

- Способов выражать гнев много, мы с клиентами даже целый список составили, - рассказывает семейный психолог, наш постоянный эксперт Мария Матана. - На занятиях мы их пробуем. А дома они выделяют время, около часа в одну-две недели, чтобы испытать разные варианты для всей семьи: ищут тот, что подходит.

Итак, что это за способы

- Письмо гнева. Способ работает, когда вы точно знаете, на кого злитесь. Нужно сесть и написать на бумаге ручкой или карандашом все свои претензии. Припомнить все. В выражениях не стесняться. Когда письмо будет написано, перечитать и аккуратненько сжечь, например в санузле. И смыть.

- Бить подушку. Тоже весьма распространенный способ избавиться от гнева. Кто-то может лупить грушу, кто-то подушку, например от дивана, положив ее на пол. Минут 10 - 20, от души, представляя на месте подушки обидчика. Можно побить диван свернутым полотенцем.

- Кричать. В некоторых тренингах практикуется такая форма очищения, как крик. В подушку. Кричат обычно какое-то важное слово. Например, «да» или «нет». Или просто «А-а-а!». Кричать, пока не ощутите пустоту.

- Топать ногами. Лучше всего на песке или траве босиком. Недаром в индийских танцах все время притоптывают - своеобразная антистрессовая терапия.

Что еще?

Другие способы избавиться от плохих эмоций

- Включить музыку и потанцевать.

- Заняться спортом (например, бегом или плаванием).

- Мыть посуду, заняться уборкой.

- Рвать или комкать и бросать бумагу.

- Но главное, конечно, это убрать саму причину гнева, - подчеркивает психолог. - Разобраться, почему он возникает.

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