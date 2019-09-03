И выучи уже наконец наизусть сказки Чуковского!

Иван, папа тройняшек, логист:

Глядя на родителей одного ребенка, не понимаю, чем они вообще занимаются

Не было у меня до рождения детей никаких представлений об отцовстве. И опыт наблюдения за своими родителями не пригодился. У нас в семье жизнь совершенно другая и уровень вовлеченности другой. Все, что я думал до появления детей, ничего общего с реальностью не имело, и с чем мы столкнемся, я не представлял.

Я не понимаю, как быть не многодетным папой. Глядя на родителей одного ребенка, не понимаю, чем они вообще занимаются. Заниматься не детьми - как это? Что это за жизнь вообще такая, когда он один сидит и в кубики играет, зачем ты ему?

Фото: www.kanal-o.ru

Родились дети, и не стало того человека, который был раньше. Появился другой, с совершенно другим уровнем ответственности, чуткости и внимательности. Терминатор такой немного, который не знает, что такое усталость, расслабленность и балдеж.

Отец что может делать? Проследить, чтобы дети не убились, если жена ушла куда-то, накормить и помыть. Предоставить любовь, тепло и ласку. Второй номер пулеметного расчета, в общем.

Я бы не стал никаких советов себе давать: делай это, делай то. Как-то человечество справляется с детьми. Просто очень здорово, что у людей с появлением детей есть такая возможность - по естественным причинам настолько сильно изменить свою жизнь, представления и взгляды.

Сложно у нас примерно все, а радостно, что появились те, кто тебя любит просто так, безотносительно всего. Для которых ты главное на свете, а они - для тебя. Их трое, ты их тискаешь, они - тебя. Радуюсь, что живу для них и им так сильно нужен.

Фото: www.kanal-o.ru

Владимир, папа пятерых детей, застройщик:

У меня нет права не следить за собой

Наш первый ребенок родился в 2009 году. Для многих это просто 10 лет, а для родителей это целых (!) 10 лет. Столько всего произошло за это время. И если посмотреть на себя со стороны тогда и сейчас, то разница, безусловно, есть. Про отцовскую мудрость говорить не буду, рано еще. А вот про родительское спокойствие и здравый смысл скажу: их становится больше с каждым последующим ребенком.

Мне нравится быть отцом, многопапой. Это очень круто. Кроме очевидных плюсов вроде сыновьей любви и наследственности, есть еще пара-тройка стимулирующих факторов. Мне нравится быть в хорошей форме, ведь у меня нет права не следить за собой и своим здоровьем. Мне нравится продуктивно работать, увеличивая свой КПД, потому что чем быстрее я все сделаю, тем скорее окажусь дома. Мне нравится водить машину, доверху набитую детьми. Мне даже нравится спать на своей 1/10 части кровати.

Если я скажу, что обязанности с женой мы делим поровну, то обману. В нашей семье супруга занимается детьми больше. Уроки, готовка, поиск репетиторов и закупка одежды - все на ней. Но у нее это получается лучше, поэтому вроде пока без обид.

Многодетной семье сложно в вопросах организации мероприятий и перемещений. Современный мир пока не везде готов принимать семьи, где детей больше, чем двое-трое. Машины, отели, рестораны - нигде не ждут тебя с распростертыми объятиями. Сложно в каких-то экстренных ситуациях: болезни, перелеты, встреча гостей. А в остальном все радует.

Как бы банально это ни звучало, но дети - это действительно самое большое счастье и отличный жизненный стимул. А себе, ожидающему первого ребенка, я бы сказал: «Не бойся брать его на руки, там все крепко пришито. И выучи уже наконец наизусть сказки Чуковского!»

Фото: www.kanal-o.ru

Олег, папа пятерых детей, спортивный журналист:

Псевдораспродажами меня не разведешь - знаю цены на все!

Пока детей еще не было, у меня были весьма патриархальные представления об отцовстве: был уверен, что всеми детскими делами и проблемами будет заниматься жена-домохозяйка. В принципе с первым ребенком примерно так и было. Но чем больше становилось детей, тем сильнее стиралась грань между мужскими и женскими обязанностями в нашем доме. На жене сейчас, как ни странно, вся бытовая техника - стиральная машина, посудомойка и прочие скороварки. На мне - уборка, закупка продуктов. Последнее обусловлено тем, что, как научила многодетная жизнь, потратить можно любые деньги (ну почти любые). Поэтому никакими псевдораспродажами меня не разведешь - знаю цены на все.

Счастье - это когда к тебе каждый вечер со всех сторон бегут с криками «Папа!», а утром провожают чуть ли не со слезами. Но чем больше детей, тем более пугливым я становлюсь. Раньше что турбулентность в самолете, что высокие скорости на машине - сплошное удовольствие. Сейчас летать опасаюсь, а на дороге осторожнее меня не найдешь человека.

Вообще Карлсон был прав: главное - спокойствие. Вернись я назад к самому себе, ожидающему первенца, посоветовал бы прежде всего это.