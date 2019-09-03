Зарядка для будущего отличника

Отвыкли сосредотачиваться, начинают отвлекаться. Как помочь ребенку?

- Есть такая наука - образовательная кинестетика, - рассказывает психолог-педагог Елена Михеева. - Учит выкручиваться из подобных ситуаций. Всего четыре упражнения, займут 2 - 3 минуты. Если их делать непосредственно перед уроком или перед выполнением домашнего задания, ребенку будет гораздо проще сосредоточиться. А потренироваться можно уже сейчас.

Кстати, и взрослым они отлично подойдут, потому как снимают стресс и помогают включиться в работу. А вот рявкать на школьников, особенно младших, ни в коем случае нельзя - им и так нелегко.

Да не волнуйтесь вы, упражнения и вправду несложные. Первоклассники осилят!

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

- Ребенок познает мир через движение, именно так развивается мозг, - объясняет Елена. - Но современные дети вообще мало двигаются. Все больше у компьютера сидят или у телевизора. Начинают бегать-прыгать, их одергивают: нельзя! Сиди смирно! В итоге приходят в школу с не вполне подготовленными мозгами.

Эти упражнения разработал американский психолог Пол Дэннисон. Он более 20 лет работал в школе для неуспевающих детей. Называется цикл «Гимнастика мозга» или ритмирование. В основе как раз «простые, естественные движения маленького ребенка», доведенные нейропсихологами до совершенства. Кстати, комплекс можно делать утром в качестве зарядки.

Берем стакан чистой воды и делаем 2 - 3 глотка. Не больше, а то желудок решит, что его кормят, и кровь пойдет не в голову.

Когда человек устает, у него пересыхает во рту. Вода - это электролит. Когда мы пьем, мы активируем работу головного мозга.

«КНОПКИ МОЗГА»

Одну руку кладем на пупок, вторую - большим и указательным пальцами на две точки под ключицей. Это и есть точки, отвечающие за работу мозга. Начинаем их тихонечко массировать. Если детям сложно их нащупать, пусть просто водят ладошкой в верхней части груди. Потерли? Теперь поменяйте руки!

Только не надо с силой давить на точки. И дышите спокойно. После окончания упражнения мир становится четче, а краски ярче.

«ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ШАГИ»

Мозг мы напоили, запустили - теперь надо синхронизировать работу правого и левого полушарий. Стоим свободно и расслабленно. Поднимаем левую ногу - к ней опускаем правую руку. Встретится им суждено примерно на уровне живота. Затем рука и нога меняются. И так 2 - 3 раза.

Кстати, если у вас гиперактивный ребенок, это упражнение можно пропустить. Уж больно оно заряжает энергией.

«КРЮКИ ДЭННИСОНА»

Полученную энергию надо быстренько усвоить.

Это упражнение состоит из двух частей.

1. Перекрещиваем ноги. Язык убираем на верхнее небо (это положение помогает вспомнить, как мы в утробе сосали пальчик). Вытягиваем руки вперед и соединяем тыльной стороной ладоней. Теперь делаем замочек из пальцев. И заворачиваем руки к груди.

Закрываем глаза. Они хоть и закрыты, но «смотрят» в потолок.

Во время упражнения вас может начать покачивать. Это нормально. Если штормит слишком сильно, делайте его сидя.

2. Ноги параллельно, носочки чуть внутрь, коленки расслаблены. Руки вытягиваем вперед и соединяем пальцы домиком. Большой палец направлен в потолок. Глаза открыты, смотрят в пол. Ждем 10 секунд.

Все! Ребенок вновь сосредоточен и готов к работе.

ВАЖНО!

Нельзя заставлять ребенка делать эту гимнастику, все должно быть в охотку. Во время всех упражнений дыхание свободное. Делать их надо, пока комфортно. Хочется подольше - легко!