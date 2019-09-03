2019-09-03T10:54:02+03:00
Звезды

Где-то громко рыдает Бузова: молодая жена Тарасова беременна вторым ребенком

Анастасия Костенко показала округлившийся живот
Ольга ЛИБГАРДТ
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Фото получилось настолько трогательным, что поклонники осыпали пару комплиментами и пожелали все благФото получилось настолько трогательным, что поклонники осыпали пару комплиментами и пожелали все благФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Бывший муж Ольги Бузовой снова станет отцом. Третьего ребенка Дмитрию Тарасову родит его нынешняя жена Анастасия Костенко.

Судя по фотографии, которую разместили в блогах 25-летняя модель и 32-летний футболист, Настя находится на раннем сроке беременности. Пол будущего ребенка Анастасия и Дмитрий раскрывать не стали.

"Любовь творит чудеса", - подписала снимок счастливая Настя.

tarasov23tarasov23
Люблю...
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В свою очередь, Тарасов был более эмоционален: "Люблю. Не вижу смысла больше молчать, мечты сбываются".

На снимке Костенко показала округлившийся живот, который нежно целует ее супруг. Их дочка Милана сидит на шее у Дмитрия.

Фото получилось настолько трогательным, что поклонники осыпали пару комплиментами и пожелали все благ: "Вы прекрасны", "Умнички, счастья вам", "Поздравляю! Это так замечательно", "Какие вы красивые и счастливые", "Поздравляю! Это радостный повод!".

Впрочем, не обошлось и без едких высказываний в адрес бывшей жены спортсмена Ольги Бузовой. Публика пишет, что, мол, ей лучше не открывать Инстаграм и отключить телефон, ибо в противном случае она будет рыдать. Дело в том, что звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" до сих пор переживает расставание с Дмитрием Тарасовым. В интервью поющая ведущая до сих пор с комом в горле рассказывает о разрыве с бывшим.

Напомним, Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов поженились в январе 2018 года, а спустя несколько месяцев в их семье произошло пополнение - на свет появилась дочь Милана. Одна и самых красивых пар в российском шоу-бизнесе активно ведет соцсети. Поклонники не раз отмечали, что рядом с молодой женой футболист стал порядочным семьянином.

ИСТОЧНИК KP.RU

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