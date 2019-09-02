Бывший муж Бузовой показал новую жену в трусах и с пакетом на голове

Третья супруга футболиста Дмитрия Тарасова постоянно подвергается нападкам хейтеров. Модель Анастасию Костенко критикуют за ее неудачные наряды и макияж. Но самое интересное заключается в том, что бывший муж Ольги Бузовой довольно часто сам выставляет 25-летнюю жену в неприглядном виде. Так произошло и на этот раз.

Дмитрий Тарасов регулярно делится с подписчиками подробностями личной жизни. Некоторое время назад он разместил в блоге домашнее видео. Спортсмен показал, как он просит у маленькой дочки Миланы печенье. В кадр в этот момент попала и Анастасия Костенко.

В этот момент девушка что-то делала на кухне. На ней надеты обычная майка и черные трусы в горошек, а на голове прозрачный пакет.

Напомним, Анастасия Костенко стала третьей женой Дмитрия Тарасова. Пара расписалась в январе 2018 года, а уже в июле у них родилась дочь Милана.

Бывший муж Бузовой показал новую жену в трусах и с пакетом на головеФото: Личная страница героя публикации в соцсети

В середине августа бывший муж Ольги Бузовой дал откровенное интервью, в котором рассказал о своих любовных утехах. 32-летний Дмитрий Тарасов признался, что дома у него есть своя "красная комната". Футболист ходит в специальные магазины, чтобы порадовать Анастасию Костенко. "Если честно, меня Настя просто убьет за то, что я это рассказываю. Что у нас там лежит? Классические вещи, ничего извращенного. Например, разные масочки, чтобы закрывали глазки. Наручники приветствуются всегда. Используются под настроение, но пока что на меня не надевали", - признался спортсмен.

Бывший игрок "Локомотива" уточнил, что впервые принес секс-игрушки в дом именно он. Тарасов уточнил, что подобные фетиши добавляют пикантности в их отношения с женой. "Хочется разнообразить свою сексуальную жизнь. Я старше, и я придумываю все фишки. Самое главное, что это нравится нам обоим и доставляет удовольствие", - поведал спортсмен.