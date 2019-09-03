Последние дни страна вспоминает ужасные события 2004 года. Несколько дней в заложниках у террористов находились 1128 человек. Большинство из них - ученики школы №1 Беслана. В 15 годовщину теракта обозреватель "КП" Александр Гамов позвонил экс-главе Северной Осетии Таймуразу Мамсурову. В те дни он находился возле школы, в плениках были его дети.

- Таймураз Дзамбекович, простите меня, ради Бога, что я так поздно. (Звонил по телефону уже после 11-ти вечера.) Это Саша Гамов из «Комсомольской правды». Я просто в отпуске, с трудом нашел ваш телефон. Он у меня в другой книжке. Скажите, вот 3-го сентября - такие печальные события. Вспоминаем жертв Беслана. Вы - где? Там, у себя на родине сейчас? В Беслане...

- Да, Саша, конечно. Каждый год здесь бываю с детьми.

- Именно в эти печальные дни?

- Да, я дома у себя здесь.

- 15 лет прошло. Я помню, вы же тогда республику возглавляли, как вы переживали все это. Тогда... И - сейчас, через 15 лет. Я просто был на этом Мемориальном кладбище. Очень тяжело все это видеть. Могилы, могилы детей... Мы со Степашиным там были. Сейчас какой у вас распорядок, какие мысли, какие чувства? Заживает со временем у вас в душе или - никак?

- Нет, Александр, ничего не заживает. И через 15 лет...

Одна сегодня «яблочница» по НТВ брякнула, что «это юбилей». А меня бесит, что для кого-то - «юбилей». Для меня и 13 лет, и 16, если буду жить, - это все одно и то же, до последнего вздоха буду все помнить и чувствовать, до конца жизни.

Таймураз Мамсуров, экс-глава Северной Осетии: «Когда мы с Владимиром Путиным в Беслане проезжали мимо Мемориального кладбища, он попросил остановиться. Вышел из машины и стал молиться...» 00:00 00:00

Поэтому - считать эти годы бесполезно. Ничего не заживает, ничего не зарастает. Растут дети чужие, и смотришь - и все больше понимаешь, что жить надо только для них. Причем - для всех детей – и чужих, и своих, и далеких, и близких.

А так ничего не заживает. И вот этот всплеск внимания к Беслану, я не знаю…

Таймураз Мамсуров, экс-глава Северной ОсетииФото: GLOBAL LOOK PRESS

- Я помню Черномырдина, который мой любимый герой, - он не боялся в Буденновск ездить. Я знаю, что вы тоже не боитесь абсолютно встречаться с родителями, с родственниками тех, кто тогда погиб.

- А что, я живу среди них. Чего мне тут, кого бояться? Я и сегодня был с ними. И завтра буду с ними. Я среди них живу.

Я на улице в Беслане сейчас выйду тут. Про каждый двор, могу тебе сказать, - отсюда вынесли гробы, здесь были раненые. Чего тут бояться? Я живу в Беслане и среди них, этих людей, которые пережили такое горе.

- О чем вы разговариваете с этими людьми?

- О жизни. Неужели кому-то кажется, что мы только об этой страшной трагедии разговариваем?

В результате теракта погибли и позднее скончались от ранений 334 человека, в том числе - 186 детейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Только сегодня прошла информация, что вышел фильм, и Дудь с вами делал интервью.

- Ну да, он со мной, со всеми делал. И попросил меня, я согласился. Больше ни с кем не стал.

Потому что другие звонили многие. Сказал, что я не могу одно и то же говорить всем подряд. Это не роль, которую я играю. Один человек спросил – я ответил. Больше ни с кем не собираюсь обсуждать.

- Для «Комсомолки» только - вот сейчас.

- Да! А если и дальше тиражировать... Саша, это уже будет девальвация. Я же ничего нового не скажу.

Я же никогда не уклонялся от всех. И «Комсомолка» тоже моя любимая газета, я ее выписываю.

Но одно и то же я не могу говорить. Это, действительно, девальвация. Чувствую себя каким-то говорящим ненормальным человеком.

Я Дудя не знал, никогда его не видел. Он как-то попросил встретиться. Я встретился. Не знаю, я и сейчас не знаю, кто он такой.

15 лет назад, 1 сентября 2004-го, террористы захватили школу № 1 в БесланеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Он не будет гадости там…

- Я не пользователь, я в сетях не бываю. У меня кнопочный телефон, по которому я с тобой говорю.

- Я посмотрю, потом вам позвоню, расскажу тогда. Там, у Дудя, впервые прозвучала информация о том, что Владимир Владимирович Путин был на Мемориальном кладбище в Беслане. И Дмитрий Песков вот это подтвердил. И вы…

- Были мы. Это - в 2008 году.

Я говорю: ну зачем, если вы не знаете, что-то утверждать? Я говорю этому Дудю: Юра, если я тебе скажу, что Владимир Путин не один раз был, что тогда для вас, как это вы воспримете? Почему – сколько раз был, и так далее?

Я говорю: был, да, со мной, после тяжелейшего посещения этого пункта, где мы из Южной Осетии принимали раненых женщин и детей. Он лично с ними пообщался, чтобы от них услышать, что реально там происходит.

Потом, по дороге в аэропорт, мы проезжали мимо этого нашего кладбища. Владимир Владимирович спросил меня: это же вот Мемориальное кладбище? Я говорю: да. Он попросил остановиться. Мы вышли. Владимир Путин подошел к этому мемориалу, перекрестился, что-то говорил. Наверное, молился.

Я отошел в сторону. Потому что в такой ситуации нельзя мешать человеку.

Потом я ему сказал, что по осетинским обычаям, после заката солнца - к могилам не подходят. Нельзя. Это наш обычай, его нарушать не будем. Он постоял, помолился, покрестился. Мы сели и поехали в аэропорт. И он улетел.

Беслан. Сентябрь 2004 годФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вот что из этого делать сенсацию? Но вот был. Что изменилось? Что это дает? Я не знаю, почему надо считать, сколько раз был, сколько раз не был.

- Согласен. Завершающий вопрос. Мне тоже тяжело об этом интервью с вами делать. На ваш взгляд, за эти 15 лет мы все уроки извлекли из этой трагедии?

- Нет. Читайте Тору, Библию, Коран, сколько тысяч лет нам говорят: живите правильно. И даже пишут, чего нельзя, что запрещено, какие уроки извлекать.

Мы - человеки. Со всеми своими уродствами, предательствами и подвигами. Поэтому - какие уроки? Очередной урок.

Что, - после Беслана? По всему Земному шару, посмотрите, сколько школ захватили в разных странах, сколько убили детей, стреляли...

Уроки эти продолжаются. Кому это все нужно?

Весь урок.

Последние дни страна вспоминает ужасные события 2004 годаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- А правоохранительные органы? Раньше же не было Закона о противодействии терроризму. Сейчас появился закон, ясно, кто командует, кто руководитель спецоперации, кто ему подчиняется.

- Эти документы приняты. Они, конечно, с учетом того, что происходило в нашей стране, и в Волгодонске, и в Буденновске, и «Норд-Осте», и Беслане, - это та сфера, в которой я, инженер-строитель, не могу сидеть и с умным видом указывать, кому что делать.

Но законы приняты. Мы верим, что они написаны кровью, как все воинские уставы. И опять - надо верить, что подобное не может и не должно произойти.

- Спасибо. И ещё раз, ради Бога, меня извините - в такую позднюю пору, такой разговор...

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