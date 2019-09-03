Дженнифер Лопес на Лазурном берегу подвел нескромный разрез на юбке

Дженнифер Лопес не так давно отметила 50-летний юбилей, но своей подтянутой формой легко даст фору многим молодым звездам. Певица недавно завершила большой гастрольный тур «Its my party» и закончила съемки в новом фильме «Стриптизерши», ради которого она научилась танцевать у шеста. И вот теперь Джей Ло позволила себе законный отдых на Лазурном берегу. Папарацци поймали певицу в Сан-Тропе на пляже, где она садилась на яхту.

Дженнифер и ее жених, бейсболист Алекс Родригес, отправились отмечать день рождения близкого друга. Ради вечеринки на яхте артистка облачилась в очень смелый наряд. Белоснежный укороченный топ обнажил рельефный пресс звезды. А синяя юбка в горох с разрезом до самой талии продемонстрировала ее загорелые бедра. Этот-то разрез и подвел звезду: когда Дженнифер садилась на катер, ветер распахнул подол ее юбки и обнажил нижнее белье телесного цвета.

Порыв ветра обнажил телесное нижнее белье Дженнифер.Фото: EAST NEWS

Впрочем, Лопес не так-то легко смутить: на сцене она выступает в таких нарядах, что мимолетный засвет нижнего белья — просто невинная мелочь. Певицы была в отличном расположении духа, улыбалась и шутила с женихом. На Лазурном берегу артистка отдыхает вместе с детьми, близнецами Максом и Эммой, но на вечеринку их не взяли. Наследники звезды остались на берегу с нянями.

Свой отпуск Дженнифер заработала с лихвой: на днях Forbes опубликовал очередной рейтинг самых высокооплачиваемых певиц за 2019 год. В десятке самых богатых исполнительниц планеты Лопес занимает седьмое место: за год она заработала 47 миллионов долларов. Ничто так не повышает продажи, как известие о скорой свадьбе, и после того, как Джей Ло и ее бойфренд объявили о помолвке, билеты на концерты звезды раскупались как горячие пирожки. Грандиозный мировой гастрольный тур Дженнифер оказался весьма прибыльным. В то же время из-за концертов Лопес совершенно некогда было заниматься свадьбой. Говорят, торжество уже не за горами, а у Дженнифер ничего не готово!

Певица в отличной форме: какой пресс!Фото: EAST NEWS

После короткого отпуска Лопес снова предстоит много работы: в начале сентября на экраны выходит ее фильм «Стриптизерши». Дженнифер придется отправиться в промо-тур, раздавать интервью и общаться с поклонниками.

Перед тем, как перевоплотиться в стриптизершу Рамону (так зовут ее героиню), Дженнифер готовилась несколько месяцев. Ради съемок в «Стриптизершах» певица села на жесткую диету и день и ночь занималась в спортзале. Певица даже прошла десятидневный детокс «Без сахара, без углеводов», который дался ей не так-то легко. Но главное – Джей Ло пришлось научиться танцевать у шеста. Лопес освоила настоящие акробатические трюки. Певица установила шест прямо у себя в спальне и много тренировалась дома. Кроме того, она наняла себе преподавателя, который обучил ее премудростям танцев на пилоне. Тренировать звезду взялась акробатка из цирка «Дю Солей», выжавшая из певицы семь потов.

- Это очень сложно. У меня синяки по всему телу! Я по-настоящему зауважала стриптизерш. Это настоящая акробатика, - рассказывала звезда после занятий.

Синяя юбка в горох с разрезом до самой талии продемонстрировала загорелые бедра Лопес.Фото: EAST NEWS

В картине «Стриптизерши» Дженнифер снималась вместе с актрисой Констанс Ву и рэпершей Cardi B. Фильм основан на реальных событиях: группа стриптизерш из-за финансового кризиса лишились работы и денег. Труженицы эротического жанра решают отомстить богатым клиентам с Уолл-стрит, кинувшим их.