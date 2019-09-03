2019-09-03T19:31:07+03:00
Наука

Чтобы стать лучшими друзьями человека, собаки изменили свой мозг

Томография выявила существенные различия в головах домашних питомцев разных пород
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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Собаки приспособились нравиться.Собаки приспособились нравиться.
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Собака — друг человека. А почему? Потому что они такие милые, да еще и любят своих хозяев? Не только. Собаки — удивительно полезные существа. Всегда найдется та, которая будет нужна именно вам — в силу многообразия пород и особенностей поведения, свойственного их представителям.

Одни псы просто приветливые и понятливые. Другие быстро бегают - вплоть до того, что участвуют в собачьих бегах. Третьи высоко прыгают. Или ходят на задних лапках. Четвертые хорошо плавают. Какие-то обладают потрясающим нюхом, позволяющим идти по следу и находить что-нибудь спрятанное. Какие-то заботливо пасут овец или самоотверженно стерегут дом, а какие-то увлеченно охотятся вместе с хозяином. Словом, чем-нибудь, да радуют.

Разные породы появились в результате селекции, которой люди занимаются не менее 15 тысяч лет. Успехи — потрясающие: один вид ныне представлен самым большим многообразием размеров, форм и «специализаций». Только чистых пород — более 500.

Самая маленькая собачка в мире — Чихуахуа по кличке Милли. Рост 9,65 сантиметра. Отнюдь не дура по заверению ее хозяйки Ванессы Семлер из Пуэрто Рико.

Самая маленькая собачка в мире — Чихуахуа по кличке Милли. Рост 9,65 сантиметра. Отнюдь не дура по заверению ее хозяйки Ванессы Семлер из Пуэрто Рико.

Гигантский дог Гибсон (107 сантиметров в холке) рядом с 10-сантиметровой Бу-Бу. Только у собак имеется такой разброс в размерах и внешнем виде.

Гигантский дог Гибсон (107 сантиметров в холке) рядом с 10-сантиметровой Бу-Бу. Только у собак имеется такой разброс в размерах и внешнем виде.

А недавно выяснилось: находясь рядом с людьми, собаки эволюционировали не только внешне. Менялась структура их мозга. Накопленные отклонения теперь и отличают одни породы от других — формируют темперамент, привязанность, обоняние, сообразительность и прочие особенности. В этом убеждены неврологи, ведомые Эрин Хект (Erin Hecht) из Гарвардского университета (Harvard University), которые провели МРТ-сканирования представителям 33 пород. И обнаружили: у разных пород одни и те же участки мозга развиты по-разному. У кого-то лучше, а у кого-то хуже. Относительные размеры у одних больше, чем у других.

У собак охотничьих пород мозги охотников.

У собак охотничьих пород мозги охотников.

Своими наблюдениями ученые поделились в журнале The Journal of Neuroscience, на который ссылается портал ScienceAlert, кратко рассказавший о сути исследования.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Волк собаке не предок

Кропотливую работу проделали американские генетики из нескольких исследовательских центров. Они расшифровали геномы почти полутора тысяч собак 161 породы. Что, в итоге, позволило понять, откуда взялись всякие там пудели, чау-чау, спаниели и прочие мопсы...

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Волк и собака похожи, но не родня.

Волк и собака похожи, но не родня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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