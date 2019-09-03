Блогера Синицу отправили в колонию за призывы к насилию над детьми силовиков

Пресненский суд столицы принял доказательства, которые за месяц собрал Следственный комитет России в отношении жителя Подмосковья Владислава Синицы. Он под псевдонимом "Макс Стеклов" призывал применять насилие к детям сотрудников правоохранительных органов и членам их семей. Гособвинение во время прений сторон попросило суд назначить блогеру за экстремизм шесть лет колонии. Но приговор суда оказался более мягким.

"Вынесен приговор в отношении Владислава Синицы - автора поста, призывавшего совершать насильственные действия в отношении детей силовиков. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей "возбуждение ненависти либо вражды в отношении группы лиц, совершенное публично, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет".

Следствием и судом установлено, что 31 июля 2019 года Синица, используя сетевой псевдоним "Макс Стеклов", посредством публикации в одной из социальных сетей призвал к противоправным действиям насильственного характера в отношении детей сотрудников правоохранительных органов" . Преступный умысел фигуранта был направлен на возбуждение вражды и ненависти ко всем сотрудникам правоохранительных органов и членам их семей. В кратчайшие сроки следствием совместно с оперативными службами житель Подмосковья был установлен и задержан", - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В ведомстве напомнили, что блогера Синицу нашли поймали еще в начале августа. В рамках предварительного следствия ему была назначена и проведена судебная психолого-лингвистическая экспертиза, согласно заключению которой размещенный пользователем пост содержал "призывы к осуществлению экстремистской деятельности".

Синица на заседании суда виновным себя признавать отказался и заявил, что не призывал к насилию над детьми сотрудников правоохранительных органов, а пытался таким вот образом предупредить силовиков об опасности, мол "если избиения протестующих силовиками будут продолжаться, то могут ответить их члены семей".

Судью это оправдание не устроило: приговором Синице назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Блогер обещал обжаловать приговор суда в высшей инстанции.