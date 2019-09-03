Эксперты оценили возможность применения Америкой климатического оружия против России

КОЗНИ НЕБЕСНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ

Что-то невероятное происходит в России с климатом в 2019-м. Все лето страну бросало то в рекордный тропический жар, то в не менее рекордный (для этого времени года) холод. А еще небывалые наводнения, сносившие целые города и поселки в Сибири. И одновременно - в той же Сибири (!) - катастрофические лесные пожары. Как такое вообще может быть, что бы пожары и наводнения приключились в одно лето? Почти в одном месте?

Буд-то кто-то специально устроил России испытания огнем, водой и медными трубами.

Синоптики разводят руками - объяснить причины каждой из аномалий они еще могут, но с чего вдруг природные напасти сошлись в одно время в одной стране - даже им непонятно.

И уже возникают угрюмые подозрения - а, может, против России применили климатическое оружие?

Кто? Ну, конечно американцы. Ни у кого другого в мире такого оружия просто нет.

Прошедший июль стал в Москве самым холодным за 70 лет метеонаблюденийФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ну, разве что, еще и у России (об этом подробнее - ниже). Но не могли же мы применить его против самих себя.

Значит, наверняка, США воду и воздух мутят.

Но давайте разберемся. Возможно ли такое вообще?

Не фантастика ли?

АТАКА НА СИБИРЬ

Скажем сразу - даже среди ученых и военных единого мнения нет. Многие при одном упоминании возможности применения американцами климатического оружия против России летом 2019-го вертят пальцем у виска. Они объясняют природные катаклизмы всего лишь изменениями климата на Земле, смещением полюсов и парниковым эффектом. Ну а пожары в Сибири – это, дескать, дело рук тех, кто хочет скрыть преступную контрабанду леса в Китай. И с этим не поспоришь. Но не все одними «черными лесорубами» и глобальным потеплением объяснишь.

Небывалые наводнения сносили целые города и поселки в СибириФото: Николай ТЕКАЛОВ

Есть и просто примитивные отрицания причин катаклизмов: чушь и бред, такого не может быть, потому что не может быть никогда. Такой позиции придерживается и профессор-геофизик Юрий Таманцев:

- Все разговоры про климатическое оружие - досужая конспирология! Человечество еще не может полноценно оказывать влияние на погоду. Климат на Земле - это огромное число связанных между собой процессов: активность Солнца, магнитное поле Земли, температура океана, атмосферные явления, воздействие человека и другие факторы.

Но сторонники конспирологии упорно доказывают обратное: и сибирские пожары с наводнениями, и небывалые холод с жарой - это дело рук американских «метеодиверсантов» и их таинственного комплекса «ХАРП» (HAARP — High Frequency Active Auroral Research). Хотя ученые и военные США и безобидно называют его «всего лишь системой исследования радиочастотных воздействий на ионосферу».

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Что такое ХАРП?

На Аляске (полигон Гакона) построен мощный радиолокационный комплекс. Строительством занималась компания BAE Systems. Генподрядчик - Пентагон, что говорит об использовании ХАРПа в военных целях.

Все испытания комплекса - строго засекречены.

В настоящее время совокупная мощность 360 ионосферных радиоизлучателей достигла 3,6 МВт. Комплекс представляет собой огромное антенное поле площадью 13 гектаров.

Ученые и военные США называют HAARP «всего лишь системой исследования радиочастотных воздействий на ионосферу»Фото: EAST NEWS

КОМУ ГРОЗЯТ «ЛУЧИ СМЕРТИ»?

По мнению геофизиков (как отечественных, так и зарубежных), с помощью «лучей смерти», которые создает и которыми управляет ХАРП, можно:

1) повредить или полностью разрушить военные и коммерческие системы связи;

2) можно контролировать и изменять погоду над территорией любой страны или региона;

3) можно погружать в сон жителей целых населенных пунктов или приводить их в состояние паники;

4) можно вызывать дожди и наводнения, призванные парализовать коммуникации противника;

5) стимулировать землетрясения или огромные волны типа цунами;

6) разрушать озонный слой над территорией неприятеля для проникновения к поверхности Земли жесткого ультрафиолетового излучения Солнца, которое губительно влияет на клетки живых организмов;

7) разрушать вражеские ядерные ракеты путем перегрева их электронных частей;

8) осуществлять рентгенографию недр и регистрировать любые подземные тоннели и полости;

9) Но главное - непредсказуемость результатов применения ХАРПа делает его опасным для всего мира из-за «куркового» эффекта с необратимыми последствиями - вплоть до поворота земной магнитной оси и резким похолоданием, сопоставимым с Ледниковым периодом.

Комплекс представляет собой огромное антенное поле площадью 13 гектаровФото: ru.wikipedia.org

ЧТО ДУМАЕТ НАУКА?

«Возникает гигантская шаровая молния, идущая как смерч»

За последнее время мне не раз приходилось встречаться и разговаривать об американском проекте ХАРП с учеными-геофизиками и метеорологами, военными синоптиками. Вот их мнения.

Николай Левашов, академик, радиофизик:

- То, что сейчас происходит в России, это применение геофизического и климатического оружия одновременно. Я, по крайней мере, наблюдаю такое впервые. Климатическое оружие американцы уже применяли неоднократно. В частности, против Европы в 2003 году, когда была создана искусственная жара. Например, во Франции и в других странах ЕС, чтобы заставить их закупать генно-модифицированные продукты из США. Европа стоит на твёрдых позициях потребления природных качественных продуктов, что очень невыгодно США. Вот и устроили засуху с неурожаем.

Андрей Волков, доктор физических наук, профессор, директор лаборатории климатических аномалий НИИ РФ:

- По сути, ХАРП, это гигантская микроволновая печь. Ее излучение может быть сфокусировано в любой точке земного шара. В любой! В том числе, разумеется, и в Сибири, и на Дальнем Востоке, и в Центральной России, и в Европе. Американцы насчет своих опытов молчат, но все чаще то тут, то там на Земле пытаются «варить погоду». Наши спутники не раз замечали мощное излучение с Аляски. В том числе - и этим летом. Судя по массиву информации, которым располагает наша лаборатория, я все больше убеждаюсь, что ХАРП - один из элементов геофизического оружия, вызывающего стихийные бедствия - пожары, землетрясения, наводнения, цунами.

Юрий Токарев, руководитель отдела солнечно-земных связей Нижегородского научно-исследовательского радиофизического института, кандидат физико-математических наук:

- В зарубежной командировке ко мне в руки попала замечательная книга о проекте ХАРП, где описаны 11 способов его военного применения. Американцы всеми силами стремятся добиться заявленного, и некоторые интересные результаты ими действительно получены. Нагрев ионосферы может создавать искусственные плазменные образования (плазменные облака) и влиять на работу разных радиосистем.

Андрей Кораблев, кандидат технических наук, старший научный сотрудник НИИ Минобороны РФ:

- Я по роду службы уже лет 10 внимательно слежу за ХАРПом, не раз участвовал в конференциях, где обсуждались возможности этого комплекса. Кое-что почерпнул и из американских научных журналов. Так вот.

Выглядит это примерно так. 360 фазированных антенн фокусируют в ионосфере высокоэнергетичный СВЧ-электромагнитный импульс, в результате чего рождается плазмоид (область высокоионизированного газа), или шаровая молния гигантских размеров, которым можно управлять, перемещая фокус антенн при помощи лазерного луча. Во время перемещения в атмосфере плазмоид оставляет за собой след нагретого воздуха с пониженным давлением - своеобразный смерч. Возникает сильнейшая деструктуризация климата – пожары, ураганы, наводнения, цунами.

По сути, ХАРП, это гигантская микроволновая печь. Ее излучение может быть сфокусировано в любой точке земного шара

ВЗГЛЯД ИЗ-ЗА РУБЕЖА

ЭТО «ПОВАР» КАТАСТРОФ

Бернард Истлунд, ученый-геофизик, США:

- Антенное сооружение на Аляске в действительности - массивная лучевая пушка, способная уничтожать не только все сети связи, но также ракеты, самолеты, спутники и многое другое. Увы, ее применение неизбежно влечет посторонние эффекты, включая климатические катастрофы по всему миру, и действие смертоносной солнечной радиации.

Мишель Чосудовский, профессор Оттавского университета (Канада):

- Я изучал документы военного ведомства о программе HAARP. Существуют недвусмысленные заявления представителей ВВС США о том, что технология изменения климата уже разработана. Заявлять, что эта система имеет хоть какое то применение невоенного характера – значит грешить против истины. Не думаю, что её можно использовать в мирных целях – это оружие массового поражения, способное вызвать серьёзные изменения климата.

К ИСТОРИИ ПРОБЛЕМЫ

Соколов-Ячин, полковник в отставке, сотрудник НИИ Минобороны РФ:

- Изначально американцы задумывали ХАРП как одно из ключевых звеньев глобальной противоракетной обороны. По сути, ставилась задача разработать плазменное оружие.

Когда еще при СССР появились ракеты с разделяющимися боеголовками, Пентагону стало понятно, что защититься от них обычными противоракетами невозможно. Ни один суперкомпьютер не в состоянии одновременно обработать информацию о перехвате огромного количества целей, в том числе ложных. Потому было решено использовать ХАРП не только как климатическое, геофизическое, но и как противоракетное оружие.

А ЧТО У НАС?

Наша секретная «Сура» разрушается от безденежья

МЫ «ВАРИМ» ПОГОДУ 100 ЧАСОВ В ГОД, А США - 2000 ЧАСОВ

Эксперименты с воздействием на ионосферу, начались в СССР (как и в США) еще в 60-х годах прошлого века.

Все делалось в полной секретности.

В 150 километрах от Нижнего Новгорода появился «погодный» объект «Сура». Он там существует и сейчас!

На 9 гектарах «Суры» расположены ровные шеренги 20-метровых антенн. В центре антенного поля - огромный излучатель. Насылать на Америку ураганы, ливни и пожары на «Суре» еще не умеют. Но исследования взаимосвязи стихийных бедствий с возмущениями в ионосфере и магнитосфере все-таки ведутся.

После развала Союза масштабы экспериментов уменьшились. «Сура» из-за скромного финансирования теперь работает примерно по 100 часов в год. Для сравнения: американцы проводят эксперименты на ХАРПе по 2000 часов в год.

По этому поводу профессор Нижегородского университета Савелий Грач сказал со вздохом:

- Если так и дальше пойдет, мы рискуем лишиться главного, а именно понимания того, что там «у них» происходит. Сейчас, несмотря на повальное безденежье 90-х, мы еще превосходим американцев в понимании процессов в ионосфере. Но база разрушается, люди уезжают за рубеж, и разрыв неимоверно сокращается.

ГЕОФИЗИК С ТОПОРОМ

В тон коллеге высказался и начальник полигона, кандидат физико-математических наук Георгий Комраков:

- Это просто чудо, что «Суру» вообще удалось сохранить! Я помню, как по ночам сам сидел с топором в засадах, подкарауливая охотников за цветным металлом. Представляете, какие усилия требовались, чтобы с двумя деревенскими сторожами, которые и сами не прочь поворовать, спасти «Суру»…

О «погодном объекте» под Нижним Новгородом известно очень мало.

Однако и он мелькал в новостных скандалах. Например, американский учёный Скотт Стивенс обвинял Россию в том, что именно при помощи «Суры» был создан разрушительный ураган «Катрина» и направлен к побережью США.