2019-08-15T16:56:07+03:00
Наука

Лесные пожары в Сибири ускорят глобальное потепление

Дым от горящих лесов тянется в Арктику, и льды тают быстрее. А в атмосферу попадает огромное количество углекислого газа, который считается одним из главных виновников глобального потепления
Юлия СМИРНОВА
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Горящая тайга в республике Саха (Якутия), август 2019 г.Горящая тайга в республике Саха (Якутия), август 2019 г.Фото: REUTERS
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В Сибири продолжают гореть леса. Самые серьезные пожары сейчас - в Красноярском крае, где бушует 69 лесных пожаров на 132 тысячах гектаров, Иркутской области (42 очага, 115 тысяч гектаров) и Якутии (12 пожаров). Это официальные цифры Авиалесоохраны на 15 августа 2019 года.

Гидрометцентр России предупреждает, что после смены направления ветра дым от горящих лесов несет в Кемеровскую, Томскую и Новосибирскую области.

Сибирских пожары лета-2019 настолько масштабны, что могут повлиять на изменения климата на Земле и ускорить процесс глобального потепления, считают климатологи.

Какая связь?

1. Дымовой шлейф из Сибири доходит до Арктики. В первую очередь до российской, но тянется дым и дальше, к Гренландии и даже Аляске. Частицы сажи оседают на снег и лед, они становятся темнее - а значит, хуже отражают солнечные лучи, поглощают больше тепла и быстрее тают. Арктика и без того сильнее всех остальных регионов планеты страдает от глобального потепления, там оно в разы быстрее, чем в средней полосе. Летом 2019 года в Гренландии зафиксировано рекордное таяние ледников - ученые ждали такого лишь к 2070 году.

2. В процессе горения в атмосферу поступает огромное количество углекислого газа - а он вызывает парниковый эффект, приводящий к глобальному потеплению. По подсчетам Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, за июнь и июль 2019 года по вине лесных пожаров в атмосфере стало на 100 миллионов тонн С02 больше. Для сравнения: такое количество углекислоты выбрасывают за год все автомобили и заводы таких стран, как Узбекистан или Бельгия. Речь идет не только о горящей Сибири, но и очагах на Аляске, где огонь уничтожил больше 800 тысяч гектаров леса, и в Канаде, потерявшей с начала года 1,7 млн га.

3. Крупные пожары могут и влиять и на текущую погоду, добавляют метеорологи центра "Фобос". Воздух над очагами раскаляется настолько, что блокирует атмосферные фронты циклонов - они не могут подойти к охваченной огнем территории и пролиться дождями. А это еще больше усугубляет ситуацию.

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Сибирь в дыму.Тайга горит каждое лето. Так почему в этом году лесные пожары вызвали скандал?

ИСТОЧНИК KP.RU

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