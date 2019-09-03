ВКонтакте запустила конструктор QR-кодов

Конструктором можно воспользоваться на платформе VK Mini Apps или на отдельном сайте. Сервис бесплатный и не требует специальных навыков: достаточно выбрать макет и цвет для картинки, загрузить фотографию или логотип и добавить текст. В конструкторе есть готовые шаблоны.

Ирина Кирилушкина, руководитель продукта QR-коды ВКонтакте:

«QR-коды позволяют удобно и быстро переходить на страницы людей и компаний. С их помощью предприниматели могут привлекать новых клиентов, а авторы — делиться творчеством. Например, через QR-код легко запросить денежный перевод, собрать людей в чате, поделиться настройками Wi-Fi. ВКонтакте уже появилась целая экосистема для работы с QR: в конструкторе их можно создавать и оформлять, в камере приложения — сканировать».

За полгода QR-кодами в приложении VK воспользовались больше 10 миллионов раз. Сканируя коды, пользователи ВКонтакте подписываются на сообщества, добавляют друзей, отправляют деньги, получают кешбэк за покупку товаров в рамках акций сервиса «Чекбэк».

Компании, бренды и медиа активно используют QR-коды для своих задач. Например, в петербургском ресторане «Библиотека вкусов» вместе с чеком приносят карточку с QR-кодом — если нет наличных, гости могут оставить чаевые с помощью перевода ВКонтакте. Телеканал «Пятница» запустил интерактивный квест для продвижения шоу «Пацанки» — зрители сканируют QR-коды в эфире, получают задания от участниц программы и выигрывают эксклюзивные стикеры.