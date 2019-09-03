2019-09-03T15:00:39+03:00
Политика

Зеленский пообещал не сажать депутатов за голосование

Верховная рада отменила депутатскую неприкосновенность. Но лазейки остались
Александр ГРИШИН@orgstruk
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Многие депутаты всерьез забеспокоились о своем будущем, и Зеленский с трибуны постарался рассеять их опасенияМногие депутаты всерьез забеспокоились о своем будущем, и Зеленский с трибуны постарался рассеять их опасенияФото: REUTERS
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Утром 3 сентября парламент Украины окончательно проголосовал за законопроект про «Скасування недоторканности» (отмену неприкосновенности). Во втором чтении за него проголосовали 373 депутата Верховной рады Украины (ВРУ) при необходимом минимуме в 300 голосов. Теперь закон поступит на подпись к Зеленскому и с 1-го января 2020-го, как обещал новый лидер страны, вступит в силу.

Многие депутаты всерьез забеспокоились о своем будущем, и Зеленский с трибуны постарался рассеять их опасения.

- Я хочу развеять все мифы и все политические манипуляции: у депутатов сохраняется индемнитет. Они не будут нести ответственность за политические решения, за голосование или политические и публичные выступления, - заявил он. - Речь о разрешении на привлечение к уголовной ответственности.

То есть, для привлечения за уголовное преступление, в том числе, клевету и оскорбление, теперь правоохранители разрешения у ВРУ, как раньше, спрашивать не будут. Или все-таки будут?

Поскольку нынешние изменения заключаются в том, что из Конституции страны просто изымается название статьи 80 о том, что «Народным депутатам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность» и сама норма о том, что «народные депутаты Украины не могут без согласия Верховной Рады Украины быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы». Однако есть еще один закон, до которого депутаты, решая этот вопрос, по украински выражаясь, «не доторкались».

Речь о законе «О статусе народного депутата», в котором черным по белому в статье 27 написано: «Народному депутату гарантируется депутатская неприкосновенность на весь срок осуществления депутатских полномочий. Народный депутат не может быть без согласия Верховной Рады Украины привлечен к уголовной ответственности, задержан или арестован». И этот закон и данную норму никто не отменял. То есть он продолжает работать, поскольку просто исключение данной нормы из Конституции не влечет за собой прекращение действия этого закона.

При этом, в плане работы на ближайшее время корректировка второго закона не значится. Означает ли это, что депутатская «прикосновенность» на Украине останется фикцией, станет ясно после Нового года. Если, конечно, ВРУ не поправит свой недосмотр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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