Верховная рада приняла законопроект о снятии депутатской неприкосновенности

СЕГОДНЯ 05:32 2019-08-30T05:57:22+03:00

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На первом же заседании Верховной рады нового созыва 29 августа украинский парламент подавляющим большинством голосов поддержал законопроект, предусматривающий внесение изменений в статью Конституции страны, гарантирующую народным избранникам депутатскую неприкосновенность. При необходимых 226 голосах «за» проголосовали 363 депутата.

«Решение принято. Я очень благодарен всем, кто принял участие и поддержал это постановление», - сказал Дмитрий Разумков, который в тот же день был назначен спикером Верховной рады и уже приступил к работе в этом статусе.

Речь идет о том, чтобы из статьи 80 Конституции «народным депутатам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность», а также фразу о том, что парламентарии страны «не могут быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы» без согласия Рады, передает телеканал «112 Украина».

Как писал сайт kp.ru, ранее Верховная рада утвердила состав нового правительства страны.

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ИСТОЧНИК KP.RU