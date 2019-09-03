Пассажир о столкновении самолетов в Шереметьево: «Мы не услышали удар и еще не взлетали»

В аэропорте «Шереметьево» к вылету днем 3 сентября готовился борт авиакомпании «Аэрофлот» рейсом Москва-Пекин. Люди зашли в самолет, положили ручную кладь, делали селфи. Как вдруг стали говорить, что в самолет кто-то врезался. Так и было.

- Мы не услышали удар и еще не взлетали. Все нормально. Оказалось, что мимо проезжающий самолет зацепился за наш. Стюардесса сказала, что самолеты «поздоровались», - рассказал «КП» пассажир самолета, который должен был вылетать в Пекин.

Пассажиров попросили не паниковать, забрать свои вещи и покинуть самолет. Началась эвакуация. Второй самолет компании Royal Flight был пустой. Его буксировали. И немного неудачно. Крыло зацепило борт «Аэрофлота».

При буксировке самолет задел крылом другой борт

- Авиакомпания предоставит пассажирам другой борт, - прокомментировали в "КП" в "Аэрофлоте".

А вот за столкновение самолетов ответит подрядчик Шереметьево, который осуществлял данную транспортировку самолета Royal Flight.

- При буксировке самолет задел крылом другой борт. Пассажиров переоформят на другой рейс, - рассказали «КП» в Шереметьево.

В пресс-службе Шереметьево рассказали, что буксировка производилась по рулежной дорожке за пределами взлетно-посадочной полосы. На борту самолета находилось 229 пассажиров. Пострадавших нет.

- Событие не отразилось на операционной деятельности МАШ. Аэропорт работает в штатном режиме, - добавили в Шереметьево.

Авиакомпания "Аэрофлот" планирует отправить пассажиров резервным рейсом в 18.00 мск по маршруту Москва - Пекин.