2019-09-03T19:06:13+03:00
Экономика

В стартовый день ВЭФ-2019 обсудили перспективы создания общего экономического пространства от Тихого до Атлантического океана

Во Владивостоке начал работу V Восточный экономический форум
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Во Владивостоке начал работу V Восточный экономический форум.Во Владивостоке начал работу V Восточный экономический форум.
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Конференция «Общее экономическое пространство от Тихого до Атлантического океана» состоялась в стартовый день V Восточного экономического форума при поддержке Фонда Росконгресс. Участники обсудили задачи по развитию международного сотрудничества и совместной деятельности, установлению и координации развития двусторонних и многосторонних отношений стран – членов ЕАЭС с партнерами из Европейского союза.

«Большое евразийское партнерство – открытое движение, учитывающее комфорт всех участников. Выстраивается сеть разноуровневых механизмов и соглашений, которые в целом и создают массу большого евразийского партнерства. Оно будет формироваться вокруг ЕАЭС, АСЕАН, ШОС, АТЭС, китайского проекта «Один пояс, один путь», «Шанхайской организации сотрудничества», – отметил заместитель министра иностранных дел Российской ФедерацииИгорь Моргулов.

Во время конференции рассматривались вопросы международного сотрудничества в рамках построения единого экономического пространства. Уполномоченный директор The Economic Research Institute for Northeast Asia Масахиро Каваи рассказал о разработанной программе взаимодействия между Россией и Японией.

«Экономическое сотрудничество является важным моментом для построения доверия между странами и бизнес-сообществом. Наша экономика «стареет», внутренний рынок ограничен, поэтому мы должны идти за пределы своей страны. От экономического развития России Япония тоже может выиграть», – подчеркнул Масахиро Каваи.

Отдельное место было уделено вопросам дальнейшего развития международного приграничного и межрегионального сотрудничества на Дальнем Востоке. В частности, в сфере установления кооперационных связей и наращивания объемов торговли, развития транспортной сети и логистической инфраструктуры, развития международного туризма, охраны окружающей среды, сотрудничества в сфере образования.

Губернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь отметил, что в силу своего географического положения дальневосточные регионы являются воротами России в Азиатско-Тихоокеанский регион. В регионе завершается строительство международного мостового перехода Тунцзян-Нижнеленинское. Это инвестиционный проект, реализуемый при участии китайских партнеров.

«Мост откроет еще один транспортный коридор и обеспечит кратчайший путь для грузопотока в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В том числе в рамках проекта «Один пояс, один путь». Это серьезно увеличит товаропоток в Россию и Западную Европу», – отметил Александр Левинталь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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