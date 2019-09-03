В США капитан и матросы удрали с горящей яхты, бросив пассажиров умирать

Это было трехдневное путешествие вдоль побережья Калифорнии. На борту - 33 пассажира (не считая экипаж): морской биолог, 17-летняя студентка, отмечавшая день рождения с родителями, профессиональные дайверы, ученые-ихтиологи. Время - начало сентября: лучшая пора для дайвинга, когда на западном побережье не штормит и можно наслаждаться красотами морского дна.

Такое путешествие на 23-метровой яхте «Conception» с подводными экскурсиями и неограниченным количеством погружений в акваланге обошлось каждому пассажиру в $665 долларов. Судно и туристов обслуживал экипаж из шести человек. Профессионалы. Специалисты по дайвингу. У пассажиров предыдущих рейсов к их работе нареканий не было...

В понедельник в пять вечера по местному времени яхта должна была вернуться в гавань Санта-Барбары. Но накануне ночью на судне вспыхнул мощный пожар.

«НЕ МОГУ ДЫШАТЬ»

В 3:28 по местному времени (13:28 мск) спасатели получили звонок от капитана судна Джерри Бойлана.

- На борту нашей горящей яхты 33 человека. Они не могут выйти, - кричал капитан, заходясь в кашле.

- Они заперты? - уточнял диспетчер. - Вы можете вернуться на борт и открыть двери, чтобы они могли выйти? У вас есть пожарное снаряжение? Огнетушитель или еще что-нибудь?..

Капитан отвечал неразборчиво. Кашлял. И постоянно говорил: «Я не могу дышать».

В тот момент Джерри Бойлан и его члены экипажа дрейфовали в небольшой надувной лодке в открытом океане. Когда начался пожар, они находились на палубе. Поняли, что с пламенем не справиться, решили спастись в море на надувной лодке...

...Муж и жена Боб и Ширли Хансен крепко спали, когда внезапно раздался стук о борт их яхты «Grape Escape», дрейфовавшей неподалеку от острова Санта-Круз. В воде супруги увидели лодчонку с несколькими мужчинами в морской форме, а меньше чем в ста метрах - полыхавшую прогулочную яхту.

К чести капитана Бойлана, сгрузив надышавшихся угарным газом моряков на яхту Хансенов, он вернулся на шлюпке к собственному судну. Но ничего сделать уже не мог...

Фото: Twitter.com

ЗАХЛЕБНУЛИСЬ

Ничего не смогли сделать и спасательные и пожарные бригады, которые достаточно быстро приплыли к полыхающей яхте. Огонь то ослабевал, то вспыхивал с новой силой, не позволяя пожарным подобраться поближе и попытаться вызволить людей. На моторной яхте оставался большой объем топлива, который полыхал до неба. Выгорев почти дотла, остов «Conception» пошел ко дну буквально в десятках метрах от берега острова.

- Четыре.

- Восемь.

Участники поисково-спасательной операции вытаскивали из воды трупы пассажиров. К вечеру понедельника удалось достать 25 тел. Опознание пока было решено не проводить. Но уже сейчас медэксперты отмечают, что причиной смерти некоторых пассажиров стало утопление, а не гибель при пожаре.

Еще девять человек по-прежнему остаются без вести пропавшими. Для их поиска будут задействованы водолазы, которые обследуют затонувшую лодку.

ТАК ПОЧЕМУ ЖЕ ОНИ ПОГИБЛИ?

Что стало причиной пожара на яхте - вопрос, который волнует сейчас всех. Береговая охрана и Нацсовет по безопасности на транспорте, ведущие расследование происшествия, не спешат с ответом. Правда, некоторые эксперты высказывают предположение, что пожар мог вспыхнуть в камбузе (кухне). Там находилось довольно много электрических и газовых приборов - кофе-машины, чайники, электрические плиты, гриль для барбекю…

Если пожар вспыхнул на камбузе, то это может объяснить, почему экипаж, находившийся на верхней палубе, не смог разбудить пассажиров. Камбуз разделяет выход на палубу от двери, ведущей к лестнице в каюты пассажиров. Лестница была всего одна. И вдобавок узкая. Почему? Горе-лодку построили еще в 1981 году, когда нормы пожарной безопасности были более мягкими.

Дальнейшую картину трагедии восстановить нетрудно.

Члены экипажа не рискнули броситься через огонь к двери на нижнюю палубу, чтобы вывести пассажиров (которых еще надо было разбудить). Или все же попытались, но из-за высокой температуры дверь оплавилась, из-за огня повредился замок, поэтому открыть единственный выход было невозможно. Как именно вел себя экипаж в экстремальной ситуации - предстоит выяснить следствию.

Еще вопрос - почему все пассажиры находились, по сути, в одном помещении (двухуровневой каюте, подробнее - см. графику) с единственным выходом на палубу? Дело в том, что корабль был построен для тех, кто любит заниматься дайвингом: погружение, заправка оборудования - это для них главное. А не проживание в отдельных каютах с персональными удобствами.

Кстати, предыдущие проверки уже выявляли на яхте нарушения, связанные с пожарной безопасностью. В 2014 году владельцев судна обязали заменить негерметичный пожарный шланг, а в 2016 - неисправный тепловой датчик в камбузе. Сейчас это слабое место могло сломаться вновь - что объясняет, почему сразу после пожара на заревела сирена, которая могла бы спасти людей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/729723" frameborder="0"></iframe> Найдены тела 25 погибших при пожаре на судне в Калифорнии.

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