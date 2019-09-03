2019-09-03T10:13:42+03:00
Происшествия

Водолазы нашли тела 25 погибших при пожаре на яхте в Калифорнии

Еще девять человек числятся пропавшими без вести
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Спастись удалось лишь членам экипажаСпастись удалось лишь членам экипажаФото: Twitter.com
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Водолазы достали из воды тела 25 жертв пожара на яхте близ острова Санта-Крус в Санта-Барбаре штата Калифорния. Девять человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. Предполагается, что все они погибли.

Еще пятерых удалось спасти вскоре после инцидента. Все они - члены экипажа, которые в момент пожара находились на верхней палубе прогулочного судна и успели вовремя прыгнуть в воду. Там их подобрала проплывавшая мимо яхта The Grape Escape.

Сайт kp.ru писал, что остальные 34 человека были пассажирами. В момент возникновения возгорания и последующего затопления судна, которое произошло глубокой ночью, они находились под палубой.

Агентство Associated Press уточняет, что 24-метровая яхта называлась Conception и использовалось в частном порядке для перевозки дайверов и туристов к красивым местам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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