Эдуард Хиль: С песней по жизни

Нетипичная судьба Эдуарда Анатольевича могла бы стать сценарием для захватывающего кино. Взлет популярности в советские годы, новый всплеск интереса со стороны аудитории благодаря танцевальному проекту «Хиль и сыновья», созданному в 90-х его сыном Дмитрием, а чуть позже - всемирная известность в качестве интернет-сенсации Мистера Трололо. Сегодня мы хотели бы вспомнить об артисте, который многими из слушателей воспринимался как хороший товарищ, с помощью «Песни о друге» - по словам певца, она стала первой, с которой он вышел на эстраду.

Если радость на всех одна,

На всех и беда одна.

В море встает за волной волна

И за спиной спина.

Здесь, у самой кромки бортов,

Друга прикроет друг.

Друг всегда уступить готов

Место в шлюпке и круг.

Его не надо просить ни о чем,

С ним не страшна беда.

Друг мой - третье мое плечо -

Будет со мной всегда.

Ну а случись, что друг влюблен,

А я на его пути,

Уйду с дороги, таков закон:

Третий должен уйти.