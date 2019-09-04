Эдуард Хиль: С песней по жизни
Нетипичная судьба Эдуарда Анатольевича могла бы стать сценарием для захватывающего кино. Взлет популярности в советские годы, новый всплеск интереса со стороны аудитории благодаря танцевальному проекту «Хиль и сыновья», созданному в 90-х его сыном Дмитрием, а чуть позже - всемирная известность в качестве интернет-сенсации Мистера Трололо. Сегодня мы хотели бы вспомнить об артисте, который многими из слушателей воспринимался как хороший товарищ, с помощью «Песни о друге» - по словам певца, она стала первой, с которой он вышел на эстраду.
Если радость на всех одна,
На всех и беда одна.
В море встает за волной волна
И за спиной спина.
Здесь, у самой кромки бортов,
Друга прикроет друг.
Друг всегда уступить готов
Место в шлюпке и круг.
Его не надо просить ни о чем,
С ним не страшна беда.
Друг мой - третье мое плечо -
Будет со мной всегда.
Ну а случись, что друг влюблен,
А я на его пути,
Уйду с дороги, таков закон:
Третий должен уйти.
ИСТОЧНИК KP.RU
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