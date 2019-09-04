2019-09-04T11:03:14+03:00
Экономика

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров: Дальний Восток имеет огромные возможности для развития

ДВФО – это огромный регион с колоссальным потенциалом, который играет важную роль в реализации национальных проектов и устойчивом развитии всей российской экономики
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Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис МантуровМинистр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров
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Сегодня в региональном «портфеле» уже целый ряд успешных проектов. В Комсомольске-на-Амуре облик экономики города определяют высокотехнологичные отрасли: авиа- и судостроение, металлургическая промышленность. Актуальные сейчас задачи – повысить загрузку ведущих предприятий, локализовать производство комплектующих для отечественных самолетов на территории опережающего социально-экономического развития «Комсомольск». Среди других примеров – крупные инвестиционные проекты в Чукотском автономном округе.

На сегодняшний день добычу и переработку золотосодержащих руд осуществляют «Чукотская горно-геологическая компания», «Северное золото», «ЗК «Майское», «Рудник Валунистый», «Рудник Каральвеем». Одним из главных приоритетов Стратегии социально-экономического развития Чукотского автономного округа до 2030 года является создание горнопромышленного комплекса на базе месторождений Баимской рудной зоны, в первую очередь месторождения «Песчанка». Плановые запасы оцениваются в размере 1,3 млрд тонн руды с содержанием меди 0,47 процента и содержанием золота 0,27 грамма на тонну.

Важный проект в судостроительной отрасли реализуется в Республике Саха – это модернизация Жатайского судоремонтно-судостроительного завода. На верфи планируется строить современные речные суда в соответствии с международными стандартами. Обновленная верфь позволит выполнять постройку судов в экстремальных природно-климатических условиях Якутии, оптимизировать процесс загрузки механизмов и достройки, проводить швартовые и ходовые испытания.

Дальний Восток имеет огромные возможности для развития самых разных отраслей промышленности. Минпромторг со своей стороны делает все, чтобы промпроизводство на Дальнем Востоке росло.

Наряду с точечными отраслевыми мерами поддержки предприятиям региона доступны все федеральные программы. Речь в том числе о льготном финансировании для участников корпоративных программ повышения конкурентоспособности в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», мерах поддержки спроса в виде программ льготного автокредитования, которые «расширили на Дальний Восток» и довели до 25 процентов от стоимости, а также 20 процентов компенсации, предоставляемой российскими машиностроительными предприятиями потребителям по договорам купли-продажи строительно-дорожной, коммунальной, лесозаготовительной и прицепной техники.

Актуальной для нас задачей сегодня является создание в субъектах региональных фондов развития промышленности для совместного финансирования проектов.

Кроме того, согласно долгосрочному плану социально-экономического развития, предполагается комплексное развитие металлургического производства на территории Хабаровского края, а также принятие мер по оптимизации тарифов на железнодорожные перевозки лома черных металлов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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