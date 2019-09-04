В России женщин гораздо больше, чем мужчин и это надолго

Девчонкам пока еще придется «стоять в сторонке, платочки в руках теребя». По крайней мере такую участь им предсказывают специалисты Росстата. Они рассчитали, как изменится соотношение полов в стране в ближайшие 15 лет.

По их выкладкам, сейчас на тысячу мужчин приходится 1154 представительницы прекрасной половины человечества. А в 2036 году конкуренция за мужиков хоть и ослабнет, но ненамного - тогда соотношение будет 1128 на тысячу.

Мальчики рождаются чаще

- Сейчас ожидаемая продолжительность жизни мужчин в среднем лет на 10 меньше, чем у женщин. При этом не так давно - в 2005 году - этот показатель составлял 14 лет. Так что некоторая тенденция прослеживается, пусть пока разрыв вместо очень большого стал просто большим, - говорит ведущий научный сотрудник лаборатории демографии Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Андрей Коротаев. - Но даже сейчас это один из самых больших разрывов в мире.

Демографы говорят, что женщин больше мужчин в большинстве стран мира. Но у нас соотношение слишком большое.

- Кокошник, конечно, хорошо, но фата невесты - лучше!Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Казалось бы, должно быть 50 на 50, но мальчики рождаются чаще, - говорит заведующий кафедрой демографии НИУ ВШЭ Михаил Денисенко. - Наша проблема в том, что перекос в женскую сторону наступает слишком рано.

При достаточно сильном гендерном разрыве до 30-летнего возраста мужчин в стране все-таки больше. То есть по молодости мужики бегают за девушками, а уже потом, с годами, становятся «штучным товаром» (см. «Конкретно»).

Может, у нас поэтому никак не получается рождаемость поднять? Матерей не хватает - их в детородном возрасте меньше, чем потенциальных отцов.

- С точки зрения демографии эта разницы несущественная, - успокаивает Михаил Денисенко.

Губит не вода

Мужчины в России умирают слишком рано - это факт. Главная причина - заболевания системы кровообращения. От инсульта, инфаркта миокарда и других подобных хворей в год гибнет по сто тысяч мужиков. И это только тех, кто моложе 30!

- Смертность мужчин трудоспособного возраста составляет 750 случаев на 100 тысяч человек в год. Для женщин этот показатель 203 на 100 тысяч, - рассказала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

По ее словам, огромное число - до 70% - смертей связаны с алкоголем. Это и острые отравления, и циррозы, и язвы, и ранняя гипертония.

- К тому же женщины куда бережнее и внимательнее относятся к собственному здоровью, - добавляет Андрей Коротаев. - Зайдите в поликлинику - там будут в основном именно они.

При этом чиновники фактически разводят руками: многое зависит от человека.

- В стране действует национальный проект «Здравоохранение». Он предполагает, что на 100 тысяч человек трудоспособного населения в год будет приходиться 350 смертей. Добиться этого какими-то административно-командными методами невозможно. Нужно, чтобы сам человек принимал деятельно участие в сохранении собственного здоровья, - уверена Скворцова.

Край суровый

Единственный регион страны, где мужчин больше, чем женщин, - это Чукотка. По прогнозам, такая же ситуация будет через 15 лет на Камчатке. Да и вообще, если взглянуть на самые мужские регионы России (см. карту), окажется, что места это, честно говоря, малоприятные для жизни. Взять хоть Анадырь - самый восточный город страны, возведенный в зоне вечной мерзлоты.

Немногим больше женщин, по данным статистики, на Ямале, Магадане, в Якутии. Края это все суровые, и воспринимаются многими как места, где нужно работать, а не жить. Так повелось еще с советских времен - получаешь распределение на Крайний Север, вкалываешь там, а на пенсии уезжаешь на «большую землю». К тому же женской работы в таких регионах относительно немного. Скорее тут востребованы моряки и шахтеры.

Девчонкам пока еще придется «стоять в сторонке, платочки в руках теребя»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Самые женские регионы расположены в основном в центральной части России. Кстати, Иваново подтверждает старинную славу города невест: дам тут и правда заметно больше, чем мужчин.

Кстати, в деревнях и селах молодым людям приходится как следует побегать за девушками: там мужчин больше во всех возрастных группах до 40 лет. А вот в городах уже среди 25-летних больше будет дам. Эксперты связывают это с миграцией: все чаще люди оставляют депрессивную сельскую местность и отправляются за лучшей жизнью в мегаполисы.

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На тысячу мужчин в России приходится 1154 женщины. Представительниц прекрасной половины человечества в стране уже давно большинство. И в обозримом будущем ситуация не изменится — по крайней мере, так полагают специалисты Росстата. По их прогнозу, к 2036 году конкуренция за женихов лишь немного ослабнет, тогда на тысячу мужчин будет 1128 женщин. (подробности)