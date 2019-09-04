Наряды «Новой волны»: Помолодевшая Ротару и «голый» костюм Лободы

В Сочи отшумела «Новая волна», где победила певица Ирис Незири из Албании. Российские звезды по традиции привезли для красных дорожек чемоданы нарядов. Какие образы были удачными, а какие нет, «Комсомолке» помогла разобраться фэшен-блогер Алина Ян.

Блестящая «хуторянка»

- Посмотрите, как помолодела София Ротару, - отмечает Алина Ян. - Если не заглядывать в паспорт певицы, никогда не поверишь, что ей 72 года. И сейчас, согласитесь, она выглядит даже моложе, чем пару лет назад. Кто знает, может, снова обратилась к врачам-кудесникам, сделала курс омолаживающих процедур.

Что касается образов звезды, то, с одной стороны, они достаточно консервативны - платье в пол и накинутый на плечи пиджак. Все очень целомудренно. Хотя, с другой стороны, наряды Софии Михайловны выбраны в соответствии с последними трендами. В моду снова вошли 80-е, поэтому в первый день конкурса на Ротару была замечена дизайнерская косуха, а во второй - блестящий пиджак в стиле группы «АББА».

Равнение на Мадонну

- Светлана Лобода, вдохновившись благословением Аллы Пугачевой, которая на минувшей неделе назвала ее своей преемницей, взяла в репертуар песню Примадонны «Живи спокойно, страна, я у тебя всего одна». Пела Пугачеву, а вышла в образе Мадонны, которая частенько на своих шоу сбрасывает католические мантии, представая перед зрителями в провокационных нарядах.

Светлана Лобода.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По этой дорожке пошла и Лобода. Под белым плащом у Светы спрятался эротичный костюмчик, который певица надела без белья. А чтобы топ не упал, обнажив роскошный бюст певицы, стилисты приклеили его к телу с помощью специального скотча, - объясняет наш эксперт.

Лорак равняется на старый Голливуд

- После развода с мужем-турком Ани Лорак расцвела. Артистка убрала в чулан мини и теперь все чаще появляется в свете в макси, в декольтированных платьях в пол. Эти наряды для Лорак делает ее подруга - дизайнер Анна Смехина. Платья в духе старого Голливуда певице идут больше, чем короткие шорты и топы, в которых она выступала раньше, - считает наш эксперт.

Ани Лорак.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Леонтьев укутался в сети

Серебряная куртка и топ в виде рыбацких сетей - в таком образе на конкурсе появился 70-летний Валерий Леонтьев.

- Столько денег на одежду трачу, даже, если она недорогая, - признался на «Новой волне» Леонтьев. - Потом через год вещи мне надоедают, я отдаю их на благотворительность или каким-то знакомым. Много денег улетает, даже жалко порой что-то новое покупать.

Валерий Леонтьев.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Видимо, поэтому с годами на Валерии Яковлевиче мы видим все меньше и меньше одежды.

Аллегрова шокировала декольте

- У Ирины Аллегровой отличная фигура. Но вот нанять стилиста ей не мешало бы. Что 67-летняя звезда хотела сказать нам таким глубоким и странно декорированным декольте? Может, демонстрировала обновленные формы?

Ирина Аллегрова.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глюк'oZa в белье

- В последнее время Наталья Ионова перешла грань между провокацией и звенящей пошлостью. Лучше бы певица надела экстремальное мини (благо длина ног позволяет), чем это нижнее белье и шелковый халат, - критикует красотку фэшен-блогер.

Наталья Ионова.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Нюша копирует Бузову

- Нюша только недавно вышла из декрета, оставив дочь на попечение нянь. И, видимо, чтобы сэкономить время, вместо модных журналов просматривает соцсети Бузовой. Накладной хвост-пальма, густые черные тени и броские стрелки в стиле 90-х - певица повторила фирменный стиль звезды «Дома-2», - считает стилист.