Леонид Ярмольник - о фильме «Одесса»: Скажут, какой актер старый! А все дело в стрижке и глазах

В прокат фильм «Одесса» Валерия Тодоровского выходит 5 сентября.

Леонид Ярмольник в картине не только исполнил одну из главных ролей, но и выступил продюсером.

- В мировой практике актеры сейчас часто становятся продюсерами, чтобы придумывать себе интересные роли...

- В случае моих взаимоотношений с Валерием Петровичем все не совсем так. В нашей совместной 20-летней биографии есть фильмы, которые я продюсировал и в которых я не играл. Но «Одесса» - это давнишняя затея, и мы с самого начала знали, что там будет для меня роль. Это не тот случай, что я специально затеял проект, чтобы Валера меня снял.

Играл без грима

- В фильме вы играете возрастную роль, персонажа старше себя (Ярмольнику 65 лет - см. «Справку «КП»).

- Да, моему герою где-то 73 года.

- Но сейчас это не те 73, что были в 1970-х.

- Люди в таком возрасте считались долгожителями. Сейчас медицина стала другой. Если человек о себе заботится, то и в 75 можно строить обширные планы.

- Я недавно брал интервью у Антонио Бандераса, ему 60. Говорит, что ждет таблетку от возраста.

- Я думаю, возраст - в глазах, в ежедневных привычных тебе болях. Зачем далеко ходить? У меня уже лет двадцать болит спина. Это грыжи. Мы в молодости все трюки с Сашей Абдуловым делали сами. Было так модно выпендриваться, хотя мы и понимали, что трюки должны делать профессионалы…

В роли Григория Иосифовича я вообще обхожусь без грима. Только правильная стрижка - помню, у папы такая была. Ну и чуть седины мне добавили. Больше ничего. А дальше - это состояние и ощущение тех забот, которые взвалил на себя этот человек. В результате все, кто видел фильм, удивлены тем, какой, оказывается, старый Ярмольник. Наверное, это заслуга сценариста, режиссера и оператора Ромы Васьянова, который выбрал такие ракурсы.

А вот свежее фото актера. С дочкой Александрой. Она художник по стеклу.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Янковский называл меня русским Де Ниро

- Знаю, что сравнивать артистов запретный прием, но...

- Ну если вы сравните меня с Робертом Де Ниро, я буду рад.

- Как раз с Де Ниро. Я смотрел и думал, что вы с ним принадлежите к одному типу. Такая же внутренняя энергия - не хлопотание лицом, а все внутри.

- Покойный Олег Иванович Янковский, с которым мы близко дружили всю жизнь, всегда звал меня русским Де Ниро. Мне лестно и приятно, что у вас такое же ощущение. Мы ведь с Абдуловым и Янковским хорошо знали Де Ниро. Он был пару раз у меня дома, когда был председателем жюри Московского кинофестиваля. Я возил его на своих «Жигулях». Он тогда приезжал с сыном Рафаэлом, которому было 7 лет. А когда мы виделись последний раз, он открывал ресторан «Нобу» в Москве. И он снова приехал с сыном, которому, как моей дочери, уже 35 лет…

Мы скорее шуты

- Можно ли сказать, что ваша жизнь разделилась на «до и после» после фильма Германа «Трудно быть богом»?

- Да, но не потому, что столько лет ушло на съемки, а потому, что Алексей Юрьевич Герман - это другая планета и другой способ работы в кино. Вот есть много музеев изобразительного искусства в мире, а есть Уффици. И все.

- Он маленький. Там собрано самое лучшее.

- Да, это какой-то другой мир. Конечно, как актер я изменился. Он учил всех, не только меня. В том классе, который я окончил, мои кумиры - Юрий Владимирович Никулин, Ролан Быков, Андрей Миронов, Людмила Гурченко. Они все своими лучшими ролями считали те, которые сыграли у Германа.

- Почему он всегда брал характерных артистов?

- Шутов. Потому что считал, что самые настоящие, искренние, самые понимающие обстоятельства жизни люди - это шуты. Я не хочу обидеть тех режиссеров, у которых снимался всю жизнь. Но есть разные периоды. И я ужасно рад тому, что сегодня у меня есть Валерий Тодоровский, потому что я имею возможность с ним заниматься той профессией, которую уважаю и люблю.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Запретили въезд в родной Львов

- Насколько я понимаю, фильм «Одесса» не покажут в Одессе. Почему вы невъездной на Украину?

- Я вырос во Львове. И школу оканчивал там. Во Львове обожают Польшу. Они всегда хотели быть Польшей или Австро-Венгрией. И я ляпнул, что, если уж все разваливается, пусть референдум проведут. Может быть, Польша захочет их принять. И закрыть уже эту тему. Из-за этого я и стал невъездным, мои фильмы там запретили. Кстати, Юра Башмет (альтист и дирижер. - Ред.) тоже львовянин, и тоже невъездной. Его даже лишили звания профессора Львовской консерватории.

Я считаю, что люди, которые придумали эти запреты, хотят помнить только ту часть истории СССР, которая им выгодна, - для сохранения ощущения мести. Они как бы до сих пор мстят России за то, что было 70 лет назад. Я имею в виду разборки ВЧК, кровавый террор и т. д. Но какое отношение это имеет к сегодняшним русским? Поскольку уж мы затронули эту тему, я очень надеюсь на то, что мой коллега и близкий друг Владимир Зеленский сможет исправить эту ситуацию.

- Насколько хорошо вы его знаете?

- Он играл моего сына в фильме «Любовь в большом городе». Я сидел в жюри КВН, когда играл его «95-й квартал». Мы вместе вели многие концерты и праздники в многотысячном зале «Палаццо-Украина» на Крещатике.

- Может, вы как-то повлияете на то, что происходит между нашими странами?

- Я жду команды Владимира Владимировича! А если серьезно, то верю что ситуация между нашими странами наладится.

Справка «КП»

Леонид Исаакович ЯРМОЛЬНИК - актер театра и кино, телеведущий. Родился 22 января 1954 года в семье военного. В 1976 году окончил Театральное училище им. Б. В. Щукина, до 1984 года служил в Театре на Таганке. С 1983 года женат на Оксане Ярмольник (Афанасьевой), кстати, последней музой Владимира Высоцкого, которая была с поэтом вплоть до его кончины в 1980 году. В браке родилась дочь Александра (1983 г.).

5 лучших фильмов

«Тот самый Мюнхгаузен» (1979 г.)

«Ищите женщину» (1982 г.)

«Московские каникулы» (1995 г.)

«Орел и решка» (1995 г.)

«Трудно быть богом» (2013 г.)

Одесса (2019) Трейлер.

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