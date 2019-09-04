Черные риэлторы две недели пытали женщину в Москве, требуя переписать на них квартиру

Жуткую историю рассказала сотрудникам столичной полиции женщина, которую неизвестные похитили и целых две недели пытали, требуя переписать на них квартиру.

В воскресенье, 1 сентября, в одно из городских отделений полиции пришла москвичка и сообщила, что примерно две недели назад (точную дату она назвать не смогла – просто не помнит) незнакомые ей люди схватили ее во дворе жилого дома, силой усадили в машину и увезли. Потом держали в какой-то квартире, били и требовали переоформить на них ее собственную квартиру. К счастью, однажды «черные риелторы» оставили ее одну, женщина этим воспользовалась и сбежала от своих мучителей.

Об этом «Комсомолке» рассказал источник в правоохранительных органах. Он уточнил: гражданка сбежала из дома, где ее удерживали похитители, в воскресенье около семи часов вечера, а в 19:10 она обратилась за помощью к полицейским. Уже в 20:00 по указанному пострадавшей адресу был задержан один из предполагаемых преступников – 44-летний приезжий из Таджикистана. Следствие по этому делу продолжается, остальные участники преступления устанавливаются.

Ранее сайт kp.ru писал, как в Москве благодаря бдительности горожан выявили банду черных риелторов. Преступников задержали, когда они пытались вывезти останки убитого ими пенсионера в мусорном мешке.

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