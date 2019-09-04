В Москве хулиганы побили окна в студии Никиты Михалкова

Студия «Тритэ» располагается в самом центре столицы на Козихинском переулке. В ночь с третьего на четвертое сентября в полицию ЦАО поступил звонок от охранника студии, который рассказал, что неизвестные совершили нападение на творческое объединение.

- В полицию от мужчины 1989 года рождения поступило сообщение около половины второго ночи. Прибывший на место наряд полиции установил, что неизвестный стулом разбил витражное окно по адресу Козихинский переулок д 11.

Непонятно откуда хулиган взял предмет интерьера: притащил ли он его из дома или нашел где-то неподалеку. На данный момент Никита Михалков подсчитывает ущерб от нападения неизвестного, а полиция занимается его поисками.

Студия «Тритэ» - творческо-производственное объединение, созданное известным русским кинорежиссером Никитой Михалковым. Студия участвовала в создании таких фильмов как «Движение вверх», «Тренер», «Легенда 17», «Экипаж».