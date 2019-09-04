Скандал на конкурсе красоты «Мисс Италия»: в финал вышли девушки из Шри-Ланки, Украины и Марокко

В эти дни в Италии проходит финал конкурса красоты «Мисс Италия». В финал вышли 80 девушек со всей страны, и главное шоу состоится в эту пятницу 6 сентября.

В прямом вечернем эфире главного итальянского канала Rai-1 в режиме телеголосования будут определены победительницы. Конкурс проводится уже 80-й раз. Юбилейное шоу не обошлось и без горячего скандала.

В финале оказались три девушки — не итальянки. Однако, главный удар обвинений в не итальянской красоте приняла на себя девушка, чьи родители - выходцы из Шри-Ланки. У 20-летней финалистки «Мисс Италия» Севми Тарука Фернандо действительно не типичная для итальянок красота, к тому же темный цвет кожи. Ее отец уехал из Шри-Ланки 30 лет назад, затем забрал оттуда жену. Их дочь Севми родилась уже на территории Италии. Но наличие гражданства, по мнению итальянцев, ни на что не влияет.

Главный удар обвинений в не итальянской красоте приняла на себя девушка, чьи родители - выходцы из Шри-Ланки

Обвинение в ее сторону звучит примерно так: «Вы не представляете каноны итальянской красоты, вы не заслуживаете участия в мисс Италия!» Итальянские граждане, увидевшие ее фото в прессе, забросали подобными возмущенными сообщениями соцсети, газеты и телевидение. В Спортлото разве что не написали. В ответ организаторы конкурса разместили на своем сайте новость о том, что их финалистка стала жертвой хейтеров, что она ни в чем не виновата и пристыдили тех, кто нападает на Севми, мол, это проявления расизма.

- К сожалению, предрассудков все еще очень много. - говорит луноликая жертва хейтеров, - многие люди не принимают, что я итальянка только потому, что у меня темная кожа. Если бы я была дочерью немецких родителей и родилась в Италии, я убеждена, эта дискриминация бы не возникла.

Рост девушки 171 см, карие миндалевидные глаза и по русалочьи длинные черные волосы. Она — квалифицированный косметолог, впрочем, подрабатывала в качестве модели на подиуме.

- Я стала работать моделью после того, как выиграла первый отборочный тур местного значения, - рассказывает девушка. - Мне больно, когда люди пишут мне в личку, они не хотят светить свое имя публично. Но это не меняет сложившейся ситуации с дискриминацией по расовому признаку. Именно поэтому я участвую в конкурсе, чтобы преодолеть сложившиеся в обществе предрассудки! Нападки стимулируют меня идти вперед, я чувствую, что иду верным путем. Если меня критикуют, значит, меня заметили среди многих. При этом, я не считаю нужным спорить с теми, кто так считает, их же не переделаешь. Мне все равно, что они думают, я должна идти только вперед.

Родители горячо поддерживают свою дочь, они разбросали листочки в поддержку Севми в своей деревне в регионе Падуи. Официально девушка будет представлять всю общину Вилланова ди Кампосампьеро.

Это уже не первая финалистка, чья святая миссия участия в конкурсе заключалась в том, чтобы преодолеть расовые предрассудки. Первой крестовый поход простив нетерпимости начала финалистка Денни Мендес из Доминиканы аж в 1996 году. Она выиграла титул «Мисс Италия», это была первая цветная мисс в истории конкурса. Тогда не было соцсетей, но она «огребла» обвинений в неитальянскости не меньше Севми. Сейчас синьора Мендес не преминула воспользоваться скандалом и публично поддержала Севми Турки Фернандо, пожелав ей удачи.

Наша славянская красавица Ирина Николи

Высказалась и патронесса конкурса красота Патриция Мириглиани: «Помните, похожий скандал был и в 2017 году, когда участвовала Самира Руи, уроженка Сенегала, получившая 3 место. Напомню также, что среди 187 полуфиналистов этого года было очень много девушек-иностранок. Конкурс «Мисс Италия» всегда разделала социальную эволюцию страны. Интеграция народов растет и развивается, этот факт нельзя игнорировать».

Помимо девушки из Шри-Ланки в числе финалисток есть еще две представительницы других народов — девушка из Украины и марокканка.

Наша славянская красавица Ирина Николи (у нее номер 52 на конкурсе) родилась на Украине, но живет на озере Комо. Ей также 20 лет, ее рост — 176 см, зеленые глаза и русые волосы. Она учится в университете на курсе экономики и управления в Швейцарии. Она из семьи музыкантов, поэтому играет на саксофоне с 7 лет. Также нимфа занимается каратэ последние 14 лет, и имеет коричневый пояс, а еще увлекается плаванием, лыжами и теннисом. Спортивно-музыкальная девушка, в общем. Мечтает работать в области моды и телевидения. Она уже получила небольшую роль в фильме «Тайна убийства», выпущенном на Netflix, и в сериале «Сделано в Италии», который выйдет в сентябре. В общем, предлагаю за нее болеть!